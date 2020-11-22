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Брестское «Динамо» не защитит титул ни при каких обстоятельствах
Источник материала: Tut.by
После 29-го тура
Только эти команды ведут борьбу за высшие награды, их разделяет всего один балл. Брестское «Динамо» все еще имеет шансы на «бронзу».
Впрочем, за третье место ведут борьбу четыре команды, смотрите расклад.
Топ-6 в чемпионате прямо сейчас:
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«Торпедо-БелАЗ» завершит марафон в Витебске.
После 29-го тура стало известно, что Высшую лигу покинет «Белшина». Ранее в Первую лигу отправились «Смолевичи». «Слуцк» сыграет стыковые матчи с «Крумкачамi».
Из Первой лиги на повышение пошли речицкий «Спутник» и «Гомель». В следующем сезоне сразу три клуба из Гомельской области могут играть в элите.
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В предпоследнем туре действующий чемпион Беларуси по футболу потерял все шансы защитить титул.
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