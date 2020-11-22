Брестское «Динамо» не защитит титул ни при каких обстоятельствах

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

После 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу , который завершился сегодня , стало известно, что действующий чемпион — брестское «Динамо» — потеряет свой титул. Главные претенденты на золотые награды — БАТЭ и «Шахтер» — одержали победы в своих матчах.

Только эти команды ведут борьбу за высшие награды, их разделяет всего один балл. Брестское «Динамо» все еще имеет шансы на «бронзу».



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Впрочем, за третье место ведут борьбу четыре команды, смотрите расклад.

Топ-6 в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 29 57 «Шахтер» 29 56 «Неман» 29 53 «Торпедо-БелАЗ» 29 53 «Динамо» (Брест) 29 51 «Динамо» (Минск) 29 51

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

Ниже список игр лидеров, которым предстоит сыграть в последнем туре.

БАТЭ сыграет со столичным «Динамо» в Минске.

«Шахтер» дома завершит турнир игрой против «Минска».

«Неман» в Бресте сразится против местного «Динамо».

«Торпедо-БелАЗ» завершит марафон в Витебске.

После 29-го тура стало известно, что Высшую лигу покинет «Белшина». Ранее в Первую лигу отправились «Смолевичи». «Слуцк» сыграет стыковые матчи с «Крумкачамi».

Из Первой лиги на повышение пошли речицкий «Спутник» и «Гомель». В следующем сезоне сразу три клуба из Гомельской области могут играть в элите.

Партнер проекта:

