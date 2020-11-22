Оказывается, у стен Володарки есть дореволюционный квартал. Рассказываем, как там живется

Источник материала: Tut.by

«Из подвалов людей переселили здесь только после капитального ремонта в 90-х годах», — говорят жители дореволюционного квартала из четырех домов на улице Мясникова. Здания эти расположены почти под стенами тюрьмы на Володарского, но об их существовании знают немногие. История и современность квартала, который еще может стать городской легендой Минска, — в материале REALTY.TUT.BY.





Дома, о которых пойдет речь, — это здания под номерами 11А, 11Б, 11В, 11Г на улице Мясникова, которые образуют небольшой квартал между Володаркой и Немигой. Таблички на фасадах говорят о том, что это застройка конца XIX — начала XX веков.





Сами здания выглядят не очень. Однако на фоне аккуратного и чистого дворика отвалившаяся штукатурка и облезшая краска становятся незаметными. Выглядит этот дворик по-европейски: душевно и атмосферно.





Заметно, что жильцы вкладываются в его благоустройство. Любят здесь и котов: мы обнаружили на небольшом пятачке несколько плошек с едой для бездомных животных.





При этом жильцов в четырех домах совсем немного. К примеру, в доме 11А — всего 8 квартир, в 11Г — уже четыре, а в 11В — и того меньше.





«Раньше люди тут жили даже в подвалах»

Местная жительница Елена поселилась в доме 11Б более 20 лет назад. Она говорит, что даже за это время тут много чего перестраивалось.

— От прежней постройки здесь, наверное, остались только внешние габариты. Все остальное изнутри переделывалось. Во время капремонтов — а последний в моем доме был 25 лет назад — меняли окна и коммуникации, вместо дранок построили новые перегородки, бетонные.





Елена говорит, что в ее трехкомнатной квартире когда-то жили три семьи, то есть это была коммуналка. И жили люди даже в подвалах.

— Рассказывали, что на время капитального ремонта людей из подвалов выселяли. Там, где сейчас цирюльня, раньше тоже жили люди.





По словам Елены, люди в этих домах и сейчас живут по-разному: кто-то даже купил себе несколько квартир и сделал из них одну трехуровневую.





«За 67 „квадратов“ платим 250 рублей»

Еще один местный житель — Эрик — живет в этом квартале с 1987 года.

— Жена отпахала 20 лет на фабрике, дали квартиру. Но приватизировать ее не успели: денег не нашлось. Квартира перешла государству. Платим за нее огромные деньги, а мы с женой пенсионеры. За 67 «квадратов» в последний месяц заплатили 250 рублей.





Что касается самого дома, Эрик подтверждает: раньше здесь была коммуналка.

— Сейчас в нашем доме 8 квартир, а раньше жили 16 семей. Расселили их после капремонта, он был в 90-х годах.





Как оказалось, на время ремонта людей выселяли: в доме меняли даже кровлю. Кому-то тогда дали квартиры, но семья Эрика вернулась обратно.

Из старожилов мужчина вспоминает сантехника, который жил в подвале в доме 11А, в служебной квартире.

— Помню, это было в конце 80-х годов. Но человек этот уже умер. А на месте той квартиры сейчас магазин «Щит» (там продается атрибутика силовых ведомств. — TUT.BY). А вот в подвале дома 11Б никто не жил, там всегда была бойлерная.





Из разговоров с людьми мы поняли, что они друг о друге знают мало. Это подтверждает и еще один местный.

— Часто видим обычного пенсионера, который за клумбами с цветами ухаживает. А больше никого и ничего не знаем, — говорит он.

Не много известно местным и об истории этих домов. Так и получается, что старый квартал и затерялся среди близлежащих зданий: поликлиники МВД, заброшенного здания (ранее — учебного корпуса педуниверситета), гостиницы Buta и Володарки.





Что все-таки достоверно известно об этих домах?

Зато более подробно об истории этого квартала нам рассказал краевед Павел Ростовцев.

Как выяснилось, до реконструкции улиц Немиги и Мясникова в 1971−1974 годах эти дома располагались внутри квартала. Именно поэтому они и получили свои буквенные индексы к номеру. В ходе реконструкции и расширения улицы стоящие на красных линиях дома 11 и 13 снесли, а внутриквартальная застройка осталась.



1971−1974 годы. Реконструкция ул. Мясникова. Фото предоставил Павел Ростовцев

— В Национальном историческом архиве Беларуси сохранились довольно подробные статистические данные об этих домах 1910 года, когда в Минске проводилась опись недвижимого имущества. Тогда здания располагались в городском квартале № 41, но принадлежали разным участкам. Так, сегодняшние дома 11А и 11Б относились к участку 25 (владелец — Матус Майзельс), тогда как еще одна часть дома 11А — к участку № 27 (владельцы — Мордух и Доба Метлицкие). Может возникнуть вопрос: как могут разные части дома принадлежать разным участкам? Но до 80-х годов ХХ века юго-западная часть дома 11А имела отдельный адрес — Мясникова, 13А. Изначально это были два разных дома, построенных вплотную друг к другу по границам участков.

Краевед предлагает на примере бывшего дома 11А попробовать рассмотреть, какими же были здания 110 лет назад.

— Опись недвижимого имущества дает нам множество сведений. Помимо информации о номере квартала, участка, самого дома (кстати, тогда это были дома №№ 29−31 по Ново-Московской улице), мы можем узнать, что здания располагались на «высоком» (значит — незатапливаемом) «наклонном» месте, на участок был выведен водопровод, но жильцы пользовались местной выгребной ямой и отхожим местом во дворе (увы, до самого конца 1920-х годов во всем городе отсутствовала канализация). Жаль, графы, которые должны были содержать сведения о времени, прошедшем с момента постройки зданий, в описи остались незаполненными.



Опись недвижимого имущества. Фото предоставил Павел Ростовцев

В части нынешнего дома 11А располагались только квартиры, торговых помещений (лавок) в нем не было. Среди фамилий арендаторов: Перлин, Шпитман, Касель, Смусь, Барановский, Грушкин (северо-восточная часть дома), Жуковский, Серебрянский, Фрид, Цукерман, Метлицкий — владелец участка (юго-западная часть дома).

Годовая арендная плата за квартиру здесь составляла 160−180 рублей. Для справки: в 1910 году 1 килограмм свинины стоил около 40−50 копеек, десяток яиц — 30 копеек, 1 килограмм сахара — 35 копеек, 1 килограмм хлеба — около 7 копеек, лошадь стоила около 60−70 рублей, корова — около 50 рублей.

— Если говорить о заработной плате, то Захар Шибеко в своей книге «Минск. Страницы жизни дореволюционного города» отмечает, что минский заводской рабочий получал порядка 15 рублей в месяц. Квалифицированный рабочий (например, машинист) мог получать в несколько раз больше — до 50 рублей в месяц. Еще выше получали служащие, например, железной дороги — порядка 100 рублей в месяц. Мелкие чиновники — около 30 рублей в месяц. Жильцы интересующих нас домов, скорее всего, относились к мелким торговцам или мелким мастерам-предпринимателям, владельцам небольших мастерских и могли зарабатывать около 20−30 рублей в месяц, или около 240−360 рублей в год. Видно, что квартирная плата могла «съедать» 50−60% их годового дохода.

Также Павел указывает на интересный факт. Недалеко от нынешнего дома 11А, во дворе участка Метлицких, располагался необычный объект — Каменный столб. Длина и ширина — по 2,8 аршина, высота — 10 аршинов, площадь — 6 квадратных аршинов. Речь идет о так называемом Юбилейном памятнике , который более широко известен как «Памятник в честь битвы на Немиге».



Фото предоставил Павел Ростовцев

По данным краеведа, за более чем сто лет изменился и внешний вид дома 11А. Например, на фото 1985 года мы еще видим четыре окна в ряд, тогда как сегодня их число уменьшилось вдвое.





— Когда мы у себя в квартире делали ремонт, то обнаружили в стене оконные ниши. Здесь было гораздо больше окон. Сейчас одно, а было три на комнату, — подтверждает и местная жительница Елена.