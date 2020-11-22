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«Спасибо за борьбу. Правда с нами». Белорусы поздравляют Хижинкову, оказавшуюся в свой день рождения за решеткой

22.11.2020 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский лыжник Сергей Долидович поздравил Ольгу Хижинкову с днем рождения.



«Сам я на лыжах более 30 раз пробежал 50 км (марафоны) на соревнованиях. А вот эта красавица (Ольга Хижинкова – Tribuna.com) осилила 42км не раз и бегом. И это притом,  что она Мисс Беларусь. И это круто! С днем рождения, Ольга! Ждем на воле в свободной Беларуси!», – написал Долидович.

Задержание Ольги Хижинковой вызвало бурную реакцию белорусского общества. Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» поддержало колоссальное количество людей, в том числе и из мира белспорта. 


Административный арест «Мисс Беларусь-2008» в общей сложности составил целых 27 суток – к 12 суткам по первому решению суда на следующий день добавилось еще 15.

22 ноября Ольга отмечает свой день рождения и если бы не вторая часть «административки», то она могла его встречать на свободе и принимать поздравления лично. А так пожелания приходят лишь в соцсетях, но их очень много.
 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович поздравил Ольгу Хижинкову с днем рождения.
 
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