|
«Спасибо за борьбу. Правда с нами». Белорусы поздравляют Хижинкову, оказавшуюся в свой день рождения за решеткой
Источник материала: Партизан
Белорусский лыжник Сергей Долидович поздравил Ольгу Хижинкову с днем рождения.
«Сам я на лыжах более 30 раз пробежал 50 км (марафоны) на соревнованиях. А вот эта красавица (Ольга Хижинкова – Tribuna.com) осилила 42км не раз и бегом. И это притом, что она Мисс Беларусь. И это круто! С днем рождения, Ольга! Ждем на воле в свободной Беларуси!», – написал Долидович.
Задержание Ольги Хижинковой вызвало бурную реакцию белорусского общества. Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» поддержало колоссальное количество людей, в том числе и из мира белспорта.
Административный арест «Мисс Беларусь-2008» в общей сложности составил целых 27 суток – к 12 суткам по первому решению суда на следующий день добавилось еще 15.
22 ноября Ольга отмечает свой день рождения и если бы не вторая часть «административки», то она могла его встречать на свободе и принимать поздравления лично. А так пожелания приходят лишь в соцсетях, но их очень много.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Спасибо за борьбу. Правда с нами». Белорусы поздравляют Хижинкову, оказавшуюся в свой день рождения за решеткой
Белорусский лыжник Сергей Долидович поздравил Ольгу Хижинкову с днем рождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)