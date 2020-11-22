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Белорусский теннисист Ивашко выиграл турнир ATP Challenger Tour в Италии

22.11.2020 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир ATP Challenger Tour в Италии, победив в финале француза Антуана Оану, передает Sputnik.

Встреча между спортсменами состоялась в воскресенье 22 ноября и продолжалась два часа и 19 минут.

В первом сете решающего матча соревнований был сильнее Ивашко, в настоящее время находящийся на 113-й строчке рейтинга АТР – 6:4. Второй выиграл французский теннисист – 3:6, а в третьем на тай-брейке победу праздновал Ивашко – 7:6 (7:3).

В текущем году призовой фонд турнира Sparkasse Challenger, проходившего в Ортизеи, составил почти 45 тысяч евро.
 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир ATP Challenger Tour в Италии, победив в финале француза Антуана Оану, передает Sputnik.
 
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