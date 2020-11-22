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Журналистку Tut.by, написавшую про трезвость Романа Бондаренко, оставили в СИЗО КГБ как минимум до 29 ноября
Источник материала: Onliner
Сегодня истек 72-часовой срок задержания журналистки Tut.by Катерины Борисевич. Она не вышла на свободу и остается в СИЗО КГБ до предъявления обвинения — как минимум до 29 ноября,
Вечером 19 ноября Катерина была задержана сотрудниками в штатском и масках, которые после обыска в квартире увезли ее в неизвестном направлении. Чуть позже она сообщила дочери и коллегам, что находится в СИЗО КГБ, 20 ноября состоялся первый допрос. Как известно из сообщений Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны. Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко, Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя.
С адвоката журналистки Михаила Боднарчука взяли подписку о неразглашении.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи и иного лица по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).
— Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию, —
Генпрокуратура вправе как направить дело для расследования в следственные органы (Следственный комитет или КГБ), так и самостоятельно проводить предварительное следствие — «в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела» (ст. 34 УПК).
Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Вообще, по факту разглашения врачебной тайны дело возбуждается по заявлению потерпевшего, поскольку это является делом частного обвинения (ч. 1 ст. 178 УК). Но если речь о наступлении тяжких последствий (ч. 3 ст. 178 УК), а именно такой формулировкой оперирует Генпрокуратура, то в данном случае это уже дело публичного обвинения, и правоохранительные органы, в том числе прокуратура, могут возбудить дело и без заявления потерпевшего.
Родственники претензий не имеют
Катерина более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах. Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину.
Напомним, родственники Романа Бондаренко претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.
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Журналистку Tut.by, написавшую про трезвость Романа Бондаренко, оставили в СИЗО КГБ как минимум до 29 ноября
Сегодня истек 72-часовой срок задержания журналистки Tut.by Катерины Борисевич. Она не вышла на свободу и остается в СИЗО КГБ до предъявления обвинения — как минимум...
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