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У Гомельских активистов прошли обыски

22.11.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К активистам Светлане Нарскиной и Александру Гехту сегодня пришла милиция, в их домах прошли обыски. Об этом сообщает «Гомельская весна».


Сегодня в 8.30 домой к гомельчанке Нарскиной пришли милиционеры. Возможно, причина — в сегодня воскресенье, в этот день в городе снова возобновились марши.
Позже стало известно, что у активистки прошел обыск. Самой ее дома нет, дверь открыл ее сын.

Светлана Нарскина — член Социал-демократической партии. Уже не раз женщину задерживали и до выборов в августе 2020 года, и после. Она отбывала арест в ИВС.

Сразу по двум адресам прошел обыск у еще одного гомельского активиста Александра Гехта. Милиция пришла в его собственную квартиру и домой к его матери. Следователи показали мужчине разрешение на обыск. По их словам, он проводился в рамках уголовного дела по якобы массовым беспорядкам в Гомеле 9 августа.

— В начале обыска милиционеры предложили мне добровольно выдать оружие, наркотики, бчб флаг. Ничего у меня не было из вышеперечисленного, поэтому, видно, забрали системный блок моего компьютера, — рассказал Александр.

Дома у матери Гехта ничего не изъяли. Мать активиста очень напугана после визита милиции, на нервной почве у нее поднялось давление.

Александр Гехт не знает, почему у милиции к нему есть вопросы по делу о массовых беспорядках. Мужчина поясняет, что в последнее время не вел активную общественно-политическую деятельность.
 
Теги: Гомель
 
 
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К активистам Светлане Нарскиной и Александру Гехту сегодня пришла милиция, в их домах прошли обыски. Об этом сообщает «Гомельская весна».
 
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