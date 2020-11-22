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Децентрализация протеста. Больше маршей!

22.11.2020 20:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Десятки локальных Маршей против фашизма прошли 22 ноября в Минске и ряде других городов страны.

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, протестующие изменили тактику: вместо одного марша организовали шествия в рамках районов и микрорайонов.

Накануне в столице был также анонсирован сбор на площади Независимости, и это отвлекло часть силовиков для патрулирования центра города, включая площади Независимости, Октябрьская и Победы.

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Традиционно для усложнения координации между протестующими по требованию властей была значительно снижена скорость мобильного интернета, частично закрыт метрополитен (12 станций, в том числе пять на первой линии, три — на второй и все четыре — на третьей), отменены некоторые остановки для наземного общественного транспорта (на центральном отрезке проспекта Независимости).

В некоторых районах силовики разогнали демонстрантов. Зафиксированы случаи применения спецсредств, в частности, возле станции метро «Каменная Горка», где была одна из точек сбора протестующих. Отмечены локальные стычки между собравшимися и силовиками, которые проходили с переменным успехом.

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

К 20:00 правозащитники установили имена более 270 задержанных. Большинство из них задержаны в столице, остальные — в Боровлянах, Пинске, Бресте, Гродно, Заславле, Ляховичах и Новополоцке.

В Минске задержания происходили у станций метро «Каменная Горка», «Пушкинская», «Восток», возле площади Бангалор, ТЦ «Рига», проспекта Дзержинского, «Минск-Арены», Уручья, Логойского Тракта, Калиновского и в других местах.

Среди задержанных — медсестра РНПЦ детской хирургии Екатерина Волк-Карачевская, терапевт поликлиники № 26 Глеб Леоненко, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя», заместитель председателя Партии БНФ Дмитрий Солошкин (вместе с несовершеннолетним сыном; отпущены после составления протокола), музыкант группы «Аддис-Абеба» Тимур Рейзис, вокалист группы «Петля пристрастия» Илья Черепко-Самохвалов, 83-летний житель Заславля Максим Радин.

Как минимум пятерых задержанных из районных управлений внутренних дел забрали бригады скорой помощи, одного — в бессознательном состоянии.

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Марш против фашизма — 15-я воскресная акция после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Десятки локальных Маршей против фашизма прошли 22 ноября в Минске и ряде других городов страны.
 
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