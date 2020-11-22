Децентрализация протеста. Больше маршей!

Десятки локальных Маршей против фашизма прошли 22 ноября в Минске и ряде других городов страны.





Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, протестующие изменили тактику: вместо одного марша организовали шествия в рамках районов и микрорайонов.

Накануне в столице был также анонсирован сбор на площади Независимости, и это отвлекло часть силовиков для патрулирования центра города, включая площади Независимости, Октябрьская и Победы.













Традиционно для усложнения координации между протестующими по требованию властей была значительно снижена скорость мобильного интернета, частично закрыт метрополитен (12 станций, в том числе пять на первой линии, три — на второй и все четыре — на третьей), отменены некоторые остановки для наземного общественного транспорта (на центральном отрезке проспекта Независимости).

В некоторых районах силовики разогнали демонстрантов. Зафиксированы случаи применения спецсредств , в частности, возле станции метро «Каменная Горка», где была одна из точек сбора протестующих. Отмечены локальные стычки между собравшимися и силовиками, которые проходили с переменным успехом.





















К 20:00 правозащитники установили имена более 270 задержанных. Большинство из них задержаны в столице, остальные — в Боровлянах, Пинске, Бресте, Гродно, Заславле, Ляховичах и Новополоцке.

В Минске задержания происходили у станций метро «Каменная Горка», «Пушкинская», «Восток», возле площади Бангалор, ТЦ «Рига», проспекта Дзержинского, «Минск-Арены», Уручья, Логойского Тракта, Калиновского и в других местах.

Среди задержанных — медсестра РНПЦ детской хирургии Екатерина Волк-Карачевская, терапевт поликлиники № 26 Глеб Леоненко, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя», заместитель председателя Партии БНФ Дмитрий Солошкин (вместе с несовершеннолетним сыном; отпущены после составления протокола), музыкант группы «Аддис-Абеба» Тимур Рейзис, вокалист группы «Петля пристрастия» Илья Черепко-Самохвалов, 83-летний житель Заславля Максим Радин.

Как минимум пятерых задержанных из районных управлений внутренних дел забрали бригады скорой помощи, одного — в бессознательном состоянии.





















Марш против фашизма — 15-я воскресная акция после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.