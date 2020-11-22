В ГАИ сообщили о наезде экипажа на мужчину и женщину: «Пешеходы пересекали проезжую часть, проигнорировав требования ПДД»

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на регулируемом пешеходном переходе в столице с участием экипажа Госавтоинспекции и пешеходов, пересекавших проезжую часть. Был совершен наезд, по данному факту проводится проверка.

«Сегодня около 16:10 экипаж столичной Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом для привлечения внимания участников дорожного движения сопровождал колонну техники по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Железнодорожной и вблизи дома №17 по улице Матросова совершил наезд на двоих пешеходов, мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, проигнорировав требования п. 20 ПДД („При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности“)», — говорится в сообщении ГАИ.





В пабликах в интернете можно увидеть различную информацию о произошедшем. Несмотря на это, в ГАИ утверждают, что экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий.





Также сообщается о состоянии сбитых пешеходов.

«Женщина была доставлена в медицинское учреждение — диагностирован кровоподтек голени. Она отпущена домой. Мужчина не пострадал. Экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий», — сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекция опубликовала фото медицинской справки, выданной, судя по всему, пострадавшей женщине.



