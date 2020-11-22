ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГАИ сообщили о наезде экипажа на мужчину и женщину: «Пешеходы пересекали проезжую часть, проигнорировав требования ПДД»

22.11.2020 22:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на регулируемом пешеходном переходе в столице с участием экипажа Госавтоинспекции и пешеходов, пересекавших проезжую часть. Был совершен наезд, по данному факту проводится проверка.

«Сегодня около 16:10 экипаж столичной Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом для привлечения внимания участников дорожного движения сопровождал колонну техники по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Железнодорожной и вблизи дома №17 по улице Матросова совершил наезд на двоих пешеходов, мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, проигнорировав требования п. 20 ПДД („При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности“)», — говорится в сообщении ГАИ.

В ГАИ сообщили о наезде экипажа на мужчину и женщину: «Пешеходы пересекали проезжую часть, проигнорировав требования ПДД»

В пабликах в интернете можно увидеть различную информацию о произошедшем. Несмотря на это, в ГАИ утверждают, что экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий.

В ГАИ сообщили о наезде экипажа на мужчину и женщину: «Пешеходы пересекали проезжую часть, проигнорировав требования ПДД»

Также сообщается о состоянии сбитых пешеходов.

«Женщина была доставлена в медицинское учреждение — диагностирован кровоподтек голени. Она отпущена домой. Мужчина не пострадал. Экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий», — сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекция опубликовала фото медицинской справки, выданной, судя по всему, пострадавшей женщине.

В ГАИ сообщили о наезде экипажа на мужчину и женщину: «Пешеходы пересекали проезжую часть, проигнорировав требования ПДД»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на регулируемом пешеходном переходе в столице с участием экипажа Госавтоинспекции и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналистку Tut.by, написавшую про трезвость Романа Бондаренко, оставили в СИЗО КГБ как минимум до 29 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика