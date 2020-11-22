Машина ГАИ, сопровождавшая спецтехнику, сбила двоих пешеходов на переходе на проспекте Жукова

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске произошло ДТП с участием машины ГАИ, сопровождавшей автозак. Об этом редакции сообщил очевидец. По его словам, экипаж сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Позже происшествие прокомментировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





ДТП произошло 22 ноября, около 16.10. Машина ГАИ сопровождала спецтехнику силовиков, они двигались по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Железнодорожная.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, экипаж ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и «совершил наезд на двоих пешеходов, мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, проигнорировав требования пункта 20 ПДД».

Напомним, при приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности.

Сообщается, что женщина была доставлена в медицинское учреждение — диагностирован кровоподтек голени. Она отпущена домой.

В ГАИ даже продемонстрировали медицинский документ о травмах пострадавшей.





Мужчина в ДТП не пострадал.





В ГАИ подчеркивают, что экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий. Проводится проверка.