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Машина ГАИ, сопровождавшая спецтехнику, сбила двоих пешеходов на переходе на проспекте Жукова
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске произошло ДТП с участием машины ГАИ, сопровождавшей автозак. Об этом редакции сообщил очевидец. По его словам, экипаж сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Позже происшествие прокомментировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 22 ноября, около 16.10. Машина ГАИ сопровождала спецтехнику силовиков, они двигались по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Железнодорожная.
Как
Напомним, при приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности.
Сообщается, что женщина была доставлена в медицинское учреждение — диагностирован кровоподтек голени. Она отпущена домой.
В ГАИ даже продемонстрировали медицинский документ о травмах пострадавшей.
Мужчина в ДТП не пострадал.
В ГАИ подчеркивают, что экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий. Проводится проверка.
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В ГАИ сообщили, что экипаж ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а, значит, пешеходы не имели права выходить на дорогу или должны были...
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