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Машина ГАИ, сопровождавшая спецтехнику, сбила двоих пешеходов на переходе на проспекте Жукова

23.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске произошло ДТП с участием машины ГАИ, сопровождавшей автозак. Об этом редакции сообщил очевидец. По его словам, экипаж сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Позже происшествие прокомментировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


ДТП произошло 22 ноября, около 16.10. Машина ГАИ сопровождала спецтехнику силовиков, они двигались по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Железнодорожная.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, экипаж ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и «совершил наезд на двоих пешеходов, мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, проигнорировав требования пункта 20 ПДД».

Напомним, при приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности.

Сообщается, что женщина была доставлена в медицинское учреждение — диагностирован кровоподтек голени. Она отпущена домой.

В ГАИ даже продемонстрировали медицинский документ о травмах пострадавшей.


Мужчина в ДТП не пострадал.


В ГАИ подчеркивают, что экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ сообщили, что экипаж ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а, значит, пешеходы не имели права выходить на дорогу или должны были...
 
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