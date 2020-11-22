Второй раз за сезон! Посмотрите, как игрок БАТЭ забивает гол прямым ударом с углового

Источник материала: Tut.by

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В 29-м туре чемпионата Беларуси по футболу игрок БАТЭ Эрвейн Мукам забил красивый победный гол в ворота «Белшины».

В отсутствие дисквалифицированного Игоря Стасевича легионер борисовчан исполнял угловые и сумел забить прямым ударом!

Посмотрите, как это у него получилось.

Борисов победил Бобруйск и сохранил лидерство в чемпионате.

Отметим, что игрок БАТЭ такой трюк уже проделывал в этом сезоне. В апреле Павел Нехайчик забил «Минску».

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