|
Второй раз за сезон! Посмотрите, как игрок БАТЭ забивает гол прямым ударом с углового
Источник материала: Tut.by
В
В отсутствие дисквалифицированного Игоря Стасевича легионер борисовчан исполнял угловые и сумел забить прямым ударом!
Посмотрите, как это у него получилось.
Борисов победил Бобруйск и сохранил лидерство в чемпионате.
Отметим, что игрок БАТЭ такой трюк уже проделывал в этом сезоне. В апреле
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эрвейн Мукам умеет в красоту!
|
Архив (Разное)