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Второй раз за сезон! Посмотрите, как игрок БАТЭ забивает гол прямым ударом с углового

23.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В 29-м туре чемпионата Беларуси по футболу игрок БАТЭ Эрвейн Мукам забил красивый победный гол в ворота «Белшины».

В отсутствие дисквалифицированного Игоря Стасевича легионер борисовчан исполнял угловые и сумел забить прямым ударом!

Посмотрите, как это у него получилось.

Борисов победил Бобруйск и сохранил лидерство в чемпионате.

Отметим, что игрок БАТЭ такой трюк уже проделывал в этом сезоне. В апреле Павел Нехайчик забил «Минску».

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Теги: Минск
 
 
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