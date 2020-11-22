«Чувство, что о людей вытерли ноги». Потерявшие работу после выборов о том, как и где искали новую

Источник материала: Tut.by

«Увольнялся из-за своей гражданской позиции в никуда, но понимал, что не пропаду. Знал, что всегда найду подработку тем же грузчиком. Но хотелось работать не руками, а головой», — рассказывает житель Бобруйска Виктор, который до начала октября работал на местной ТЭЦ-2 теплотехником. После увольнения он окончил вводные курсы крупной ИТ-компании и подал заявку на дальнейшее обучение с ментором. А бывший работник «Белшины» Федор после увольнения с завода устроился водителем-дальнобойщиком в одной из литовских компаний. Жители Бобруйска, потерявшие работу из-за своей гражданской позиции, рассказали, как изменилась их жизнь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

25-летний Виктор Вороняк 5 лет отработал на бобруйской ТЭЦ-2 теплотехником и был уволен 6 октября по соглашению сторон. Говорит, что после 4 судов, штрафов и 12 суток административного ареста за участие в несанкционированных мероприятиях руководство предприятия ему прямо заявило: мол, твои убеждения не подходят для работника госструктуры.

— Я был уволен за один день, хотя на подготовку специалиста на мое место уходит не менее двух месяцев. В общем-то, предполагал, что так произойдет, — говорит Виктор.

В среднем на ТЭЦ-2 молодой человек получал около 950 рублей — зарплата по бобруйским меркам довольно высокая. Денег Виктору, по его словам, хватало на оплату съемной квартиры, еду, мелкие покупки. Говорит, что его все устраивало, за исключением того правового дефолта, который происходит в стране.

— Я увольнялся из-за своей гражданской позиции в никуда, но понимал, что не пропаду. Знал, что всегда найду подработку тем же грузчиком. Но хотелось работать не руками, а головой.

После увольнения Виктор окончил вводные курсы EPAM и подал заявку на дальнейшее обучение с ментором. Признается, что выбрал совершенно непривычную для себя, но очень интересную сферу деятельности — создание мобильных приложений для операционной системы Андроид.

— Если все пройдет успешно, то впереди у меня примерно 5 месяцев интенсивного обучения и возможность трудоустроиться по специальности.

На время обучения Виктор планирует жить на средства, которые получил от фонда BYSOL.

«Написал заявление на имя главврача, сфотографировался с БЧБ-флагом»

33-летний Леонид Кошань до недавнего времени возглавлял отдел лабораторного обеспечения Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В октябре принял решение присоединиться к общенациональной забастовке. Но так как 26-го числа находился на больничном, официально уведомил руководство о намерении бастовать на следующий день.

— Написал заявление на имя главврача, сфотографировался на фоне здания центра с БЧБ-флагом. Главврач на это отреагировал довольно бурно, обещал вызвать милицию. На работе меня чуть ли не в террористы записали, — вспоминает Леонид.

Он рассказывает, что вечером 27 октября у него поднялась температура, он вновь ушел на больничный.





— 2 ноября я вышел на работу и решил уволиться по соглашению сторон. Но главврач отказался пописывать заявление, заявив, что уволит меня по статье. Трудовую себе я портить не хотел, поэтому взял выходной, положенный мне как донору, и поехал прописываться в другой район.

Только после его согласились уволить по причине смены места жительства. Но не обошлось без сюрпризов — 9 ноября, в последний рабочий день, у кабинета Леонида поджидал участковый, который и рассказал о заявлении в УВД.

— В итоге я был доставлен в ИВС, где состоялся суд. Я не отрицал, что фотографировался на фоне здания центра гигиены и эпидемиологии с флагом. Дали штраф в 10 базовых.

Сейчас Леонид, у которого есть права категории Е, подрабатывает в сфере транспортных услуг и собирает документы, чтобы трудоустроиться дальнобойщиком. Говорит, нужно немного осмотреться, но в целом он хотел бы вернуться в медицину — если не в Беларуси, то где-нибудь в Европе. У мужчины два высших образования, в свое время он получил диплом врача-гигиениста в БГМУ и экономиста в БГЭУ.

«Без помощи и без работы вы точно не останетесь»

35-летняя Екатерина Корзан сегодня уже не переживает из-за того, что два месяца назад расторгла контракт с ОАО «Бобруйский мясокомбинат», где работала ветеринарным врачом.





«Я теперь сама себе хозяйка», — говорит многодетная мама, добавляя, что на госпредприятия больше — ни ногой. В трудовой у женщины указано, что она уволена по соглашению сторон, однако причина потери работы, по ее словам, в активной гражданской позиции.

В августе Екатерина инициировала сбор подписей за отзыв депутата Палаты представителей по Бобруйскому-Ленинскому округу № 78 Ирины Рынейской. Суд посчитал это участием в несанкционированном массовом мероприятии и оштрафовал женщину на 540 рублей. В день оглашения судебного решения, 16 сентября, Екатерина осталась без работы.

Сейчас Екатерина с улыбкой вспоминает опасения по поводу трудоустройства. Думала, что даже с тремя высшими образованиями «из-за политики» работу не найдет.

— Вакансии по специальности, что мне попадались, не устраивали. Где-то зарплата была всего 500 рублей, в другом месте понимала, что будет то же самое — не смогу я работать с людьми, которые прессуют подчиненных из-за политических взглядов.

В итоге Екатерина решила кардинально сменить сферу деятельности и ушла из ветеринарии. Сейчас она осваивает новую профессию менеджера интернет-магазина. Говорит, что учиться приходится прямо на рабочем месте, которое оборудовано дома.

— Теперь я могу больше времени уделять семье. Работаю тогда, когда мне удобно, — признается женщина.

Пока она не может похвастаться высокой зарплатой, так как только учится управлять бизнесом онлайн. В будущем не исключает, что зарегистрирует ИП.

Вариант увольнения по соглашению сторон с предыдущего места работы Екатерина поначалу вообще не рассматривала. Вспоминает, что трижды у нее был разговор на эту тему с руководством.

— На четвертый раз я написала заявление на увольнение. Решила, что мое спокойствие и благополучие семьи дороже.

Екатерина говорит, что понимала, что теперь, пока она будет искать работу, семье из пятерых человек придется жить на зарплату мужа, которая составляет 700−800 рублей. Но бобруйчане сперва собрали ей деньги на адвоката и частично — на оплату штрафа. Затем, вспоминает Екатерина, с продуктами помогли сервисы «Ежик» и гражданская инициатива INedHelpBy, а позже материальную поддержку оказал фонд BYSOL.

— Если честно, я такого не ожидала. Поэтому советую людям не бояться менять свою жизнь. Без помощи и без работы вы точно не останетесь.

«Такое чувство, что о людей вытерли ноги»

34-летний Федор Кокош в общей сложности 12 лет отработал на ОАО «Белшина». Говорит, что после 9 августа всерьез задумался над тем, что происходит в стране.

— Было очень неприятно. Такое чувство, что о людей вытерли ноги. 17 августа я принял решение начать одиночную забастовку, уведомил об этом свое прямое руководство — начальника смены подготовительного цеха КГШ. На меня тут же начали давить. В общем, моя забастовка продлилась один день, потом я приступил к работе, но без особого рвения.

С 1 сентября, говорит Федор, он написал заявление на отпуск, на завод больше не собирался возвращаться. Ситуация, по его мнению, была непростой: 1 августа мужчина продлил контракт с предприятием на 4 года и не был уверен, что сможет легко его расторгнуть.

— Но держать меня никто не стал — уволили по соглашению сторон без всякой отработки.

Федор говорит, что у него были права категорий В и С, 26 августа он записался на курсы вождения, чтобы получить категорию Е. После этого оставил резюме на десятках различных сайтов и вскоре получил предложение о работе водителем-дальнобойщиком в одной из литовских компаний.

— На самом деле найти работу было не сложно. Предложений для дальнобойщиков очень много — со мной связывались не только из Литвы, но и из Польши, России. Были предложения и от белорусских компаний.

С 5 ноября мужчина официально трудоустроен. Говорит, что первые несколько месяцев будет получать стажерскую зарплату — литовскую «минималку» в 607 евро с повышающим коэффициентом 1, 65. Итого — порядка 1000 евро на руки. Если испытательный срок пройдет успешно, зарплата Федора составит около 2000 евро в месяц.

— Не слушайте тех, кто говорит, будто бы за границей наши специалисты никому не нужны. По меркам Европы у меня очень скромная зарплата, а по меркам Беларуси… Со всеми премиями и надбавками на вредном производстве я получал не более 1000 рублей в месяц. И все 12 лет это был какой-то День сурка, ничего не менялось. Я посоветовался с близкими и принял решение увольняться, помощи ни у кого не просил, ни в какие фонды не обращался. И о своем решении не жалею.