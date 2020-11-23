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Корреспондент «Белсата» Дарья Чульцова не вышла на свободу после семисуточного административного ареста

23.11.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Дарья Чульцова не вышла на свободу после семисуточного административного ареста.

Корреспондент «Белсата» Дарья Чульцова не вышла на свободу после семисуточного административного ареста

Телеканал предполагает, что журналистка, как и ее коллега Екатерина Андреева, стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Адвокат не может дать никаких пояснений, так как дал подписку о неразглашении.

Чульцова и Андреева были задержаны 15 ноября в одном из домов возле «площади Перемен» (двор на минской улице Червякова), откуда они вели прямую трансляцию зачистки силовиками народного мемориала в честь активиста Романа Бондаренко, умершего 12 ноября, через сутки после избиения.

Обе журналистки получили семисуточный административный арест. В день задержания стало известно, что Андреева признана подозреваемой по уголовному делу, заведенному по ст. 342 УК. 20 ноября ей было выдвинуто обвинение, журналистку арестовали на два месяца. Ей угрожает до трех лет лишения свободы. О Чульцовой информации не было.

Сегодня истек трехдневный срок с момента задержания корреспондента портала TUT.by Катерины Борисевич. Она, а также пока не названный медработник были задержаны в рамках уголовного дела, которое возбудила Генеральная прокуратура по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия). Речь идет о медицинском заключении в отношении скончавшегося от побоев Романа Бондаренко. Власти утверждают, что он был в нетрезвом состоянии, однако телеграм-канал медработников «Белые халаты» разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, который свидетельствует, что Бондаренко был трезв. Кроме того, родственники получили медицинское заключение, где также указано отсутствие алкоголя в крови. Борисевич готовила материалы о смерти Бондаренко.

 
 
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Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Дарья Чульцова не вышла на свободу после семисуточного административного ареста.
 
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