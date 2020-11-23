В помощь бизнесу. Семь острых вопросов о запрете одноразовой посуды из пластика

С 1 января 2021 года государственному и частному общепиту запрещено использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду. С учетом разъяснений МАРТ Naviny.by отвечают на главные вопросы бизнеса по этому запрету и называют «цену вопроса».





Катастрофа, с какой стороны не посмотри

До недавнего времени белорусскому общепиту было нужно поистине огромное количество одноразовых пластиковых изделий — 200 миллионов штук в год. Прежде всего, речь шла о стаканчиках, крышечках для них и ложках.

При этом объем импорта одноразовых изделий значительно превышал потребность в них белорусского общепита.

К примеру, по тарелкам импорт превосходил потребность в 92,5 раза. А по контейнерам, коробкам, лоткам и другим изделиям для хранения продукции — более чем в 8 тысяч (!) раз.

Еще одна важная цифра по теме. В 2019 году в Беларуси было захоронено 65% отходов полимеров, включая одноразовую пластиковую посуду. Это около 183 тысяч тонн мусора. И только 35% таких отходов страна смогла собрать и переработать.

Таким образом, экология и окружающая среда до недавнего времени испытывали прессинг со стороны пластиковой посуды, а на рынке наблюдался перекос в сторону импорта.

В результате властям пришлось принимать «незамедлительные» меры, чтобы повлиять на ситуацию, в том числе вводить прямой запрет на пластик.

Ответы однозначны — внимание к исключениям

Учитывая разъяснения МАРТ, Naviny.by подготовили ответы на первоочередные вопросы бизнеса об этом запрете.

1. Какая именно одноразовая пластиковая посуда запрещена в объектах общепита с 1 января 2021 года?

Перечень такой посуды, которую нельзя использовать и продавать, определил МАРТ в постановлении № 14 от 19 февраля 2020 года № 14.

В него включены девять видов одноразовой пластиковой посуды.

Это вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, cтаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки.

Кроме того, в перечень вошла упаковка для продукции общепита и пищевых продуктов. Сюда отнесены контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

2. Подпадает ли под запрет одноразовая посуда, которая сделана из картона, ламинированного полимерными материалами, или содержит пластик?

К одноразовой пластиковой посуде относятся изделия и предметы, полностью изготовленные из полимеров. Исключение составляют природные полимеры, которые не были химически модифицированы.

Об этом сказано в постановлении Совмина № 797 от 27 ноября 2019 года.

Таким образом, если одноразовая посуда и упаковка сделаны из картона (других экологически безопасных материалов), ламинированного полимерными материалами и (или) содержащая пластиковые декоративные элементы, то общепит может использовать и продавать их.

3. Будут ли запрещены пластиковые крышки для стаканов?

Нет. В перечень МАРТ не вошли одноразовые пластиковые колпачки и крышки для стаканов и иных емкостей, которые предназначены для упаковывания продукции общепита и пищевых продуктов.

4. Может ли общепит использовать в новом году упаковку для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий?

Да, может. Но при условии, что в эту упаковку помещают именно кулинарную и кондитерскую продукцию общепита, предназначенную в том числе для дальнейшей реализации.

5. Запрещена ли одноразовая пластиковая посуда в заготовочных объектах и цехах?

Заготовочные объекты и цеха отнесены к объектам общепита. А значит, запрет будет действовать и здесь.

Помимо прочего, в такой пластик нельзя будет упаковывать продукцию общепита и пищевые продукты, которые предназначены для дальнейшей реализации. Исключение составляет, как отмечалось выше, только упаковка для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

6. Распространяется ли запрет на отделы кулинарии?

Если отдел кулинарии расположен на торговой площади магазина (павильона), который является розничным торговым объектом, входит в состав и является частью этого магазина, то он вне запрета.

Это относится не только к отделам кулинарии, но и любым другим объектам по продаже продукции общепита.

Использовать и продавать одноразовую пластиковую посуду будет запрещено лишь в том отделе кулинарии, который сам продавец определит как самостоятельный объект общепита.

7. Запрещен ли этот пластик, если объект общепита продает свою продукцию через окна самовывоза и службу доставки?

Да, с 1 января 2021 года под запрет на использование и продажу в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды подпадает реализация продукции через окна самовывоза и службу доставки.

Бизнесу и гражданам придется раскошелиться

Довести экологию и окружающую среду до крайней черты можно быстро и дешево, тогда как за медленное восстановление баланса придется заплатить всем.

Экологически чистая посуда стоит дороже одноразовой продукции из пластика в среднем в 2–4 раза.

Так, одна одноразовая тарелка из крахмала и сахарного тростника, по актуальным на начало 2019 года расчетам, стоит 16 копеек, тогда как цена «пластика» — 4,8 копейки.

Введение полного запрета на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в общепите, как полагает МАРТ, может привести к росту индекса потребительских цен не более чем на 0,02 процентного пункта.

Это произойдет за счет увеличения цен на продукцию, которую организации общепита реализуют в одноразовой упаковке и посуде.

Вместе с тем стоимость такой продукции может увеличиться на 5–30% в зависимости от ее вида.

При этом из всего перечня посуды из натуральных материалов (бумага или картон), которые предназначены для общепита, сегодня в Беларуси производятся только стаканы и упаковка.