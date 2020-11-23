Стирают морщины и акне. 10 недорогих сывороток, которые пригодятся вам этой зимой

Источник материала: Tut.by

Не знаете, чем пополнить свою зимнюю косметичку? Наш косметолог готов подсказать. О том, какие компоненты нужны нашей коже в грядущем сезоне, как их интегрировать в уход и на какие именно продукты обратить внимание — в нашем новом бьюти-обзоре.

Все средства из этой подборки доступны для жителей Беларуси онлайн, с доставкой на дом. Стоимость одного продукта на момент публикации не превышает 35 рублей.

Анастасия Величко Косметолог-эстетист

Ретинол

Ретинол (а также его производные — ретиноиды) — один из самых мощных союзников в борьбе за красивую кожу. При грамотном применении средства с этим компонентом помогают сгладить рельеф (это касается не только морщин, но и последствий акне), осветлить пигментные пятна и избавиться от воспалений.

Что важно знать про ретинол? Пункт первый: он повышает фотосенсибилизацию (восприимчивость к солнечным лучам) кожи, поэтому не забывайте про защиту от ультрафиолета. Да, даже зимой. Пункт второй: начинать знакомиться с витамином А нужно с максимально щадящих концентраций и формул.

Например, с сыворотки от The Ordinary: она содержит 0,2% ретинола в сквалене — веществе, смягчающем действие основного компонента. Звучит как что-то не слишком действенное? Не обольщайтесь: даже такая относительно (ведь здесь содержится ⅕ максимальной концентрации ретинола в косметике) мягкая сыворотка может вызвать раздражения и сухость. Поэтому на старте не используйте ее чаще, чем раз в неделю — и так до тех пор, пока кожа не привыкнет.





Еще более щадящий вариант — сыворотка от Bielenda. Процентное содержание ретинола производитель не указывает (судя по составу, оно очень невелико), однако продукт действительно работает — уменьшает глубину морщин и осветляет пигментные пятна. В пару к ретинолу в средство добавили церамиды — вещества, которые восстанавливают естественную защиту кожи.





Не забывайте: средства с ретинолом не стоит использовать во время беременности и кормления грудью.

Пептиды

Если у вас сухая, чувствительная, склонная к аллергическим реакциям кожа, вместо ретинола лучше попробовать пептиды. Это белковые молекулы, которые заставляют наши клетки работать — например, подсказывают им, где что-то пошло не так и что нужно исправить.

Если «исправить» нужно количество коллагена и эластина (их синтез, как вы помните, с возрастом снижается), подойдет сыворотка от Proud Mary: она сделает кожу более упругой и ровной.





А если ваша проблема — мимические морщинки, обратите внимание на Power 10 Formula Syn-Ake от It’s skin: она содержит пептид-миорелаксант — безопасный аналог ботокса, и «расслабляет» заломы.





Кислоты

Еще один вариант сделать кожу красивее и моложе — кислоты. Спектр действия у них в целом схож с ретинолом: уменьшение глубины морщин, улучшение рельефа, борьба с акне и пигментацией. Кислоты, как и ретинол, нужно вводить в свой уход постепенно — чтобы избежать негативных реакций кожи. При этом кислоты, если речь о домашнем уходе, куда реже, чем ретинол, эти самые реакции вызывают.

Какие сыворотки с кислотами мы рекомендуем? В первую очередь — AHA 8% peeling serum от Mizon. Она содержит гликолевую кислоту — ту, что отлично работает с возрастными изменениями и чуть менее отлично — с воспалениями и их последствиями.





Любителям натуральной косметики стоит присмотреться к AHA Acids Serum от Laboratorium. Это сыворотка также на основе гликолевой кислоты с добавлением кислоты молочной. Прекрасный продукт для сухой кожи: молочная кислота не только обновляет, но и увлажняет.





Кстати, о молочной кислоте: она есть и в моноварианте. Например, у The Inkey List.





Витамин С

А что насчет витамина С? Да, этот компонент тоже борется с возрастными изменениями — потерей упругости, пигментацией и морщинами. Да, он тоже может вызывать раздражение. Но последнее актуально лишь для больших концентраций (таких в бюджетной косметике, увы, не бывает), а первое — в той или иной мере — для любых сывороток с витамином С, независимо от их цены.

Из недорогих продуктов с этим компонентом мы рекомендуем сыворотки от La Miso, Laboratorios BABE и Floslek.

















