Опубликованы предварительные данные по задержанным. Сравниваем с предыдущими выходными

Источник материала: Onliner

Вчера протестующие пробовали новый формат — выходили в разных районах Минска, не собирались в большую толпу. Лишенный аккредитации в Беларуси центр «Вясна», как обычно, собирает сведения о задержанных силовиками. Утром понедельника в таблице значатся почти 400 человек. Позже свои цифры дает МВД, они обычно несколько отличаются (разные методики подсчета). Публикация этой статистики уже стала еженедельной традицией. Смотрим, как менялись цифры.

Вспоминаем статистику за ноябрь.

Первого ноября, по данным лишенной аккредитации «Вясны», схвачены 314 человек . По информации МВД, задержаны более 300 .

Восьмого ноября, по данным той же «Вясны», — 1055 человек , тогда это казалось рекордом. МВД по итогам того воскресенья данные, видимо, не публиковало.

В прошлое воскресенье, 15 ноября, по данным МВД, были задержаны больше 700 человек. «Вясна» дает 1291 (в том числе 23 журналиста). Это вроде бы пока воскресный рекорд за все время протестов. Но, похоже, тогда и вышли на плато. Некоторые предположили, что это число определяется емкостью мест для задержанных.

Вчера, 22 ноября, наблюдалось серьезное падение показателей. По данным лишенной аккредитации «Вясны», задержаны 374 человека (в том числе отмечено, что 13 потребовалась медпомощь). Официальное число от МВД узнаем, наверное, немного позже.