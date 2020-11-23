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Опубликованы предварительные данные по задержанным. Сравниваем с предыдущими выходными
Источник материала: Onliner
Вчера протестующие пробовали новый формат — выходили в разных районах Минска, не собирались в большую толпу. Лишенный аккредитации в Беларуси центр «Вясна», как обычно, собирает сведения о задержанных силовиками. Утром понедельника в
Вспоминаем статистику за ноябрь.
Первого ноября, по данным лишенной аккредитации «Вясны», схвачены
Восьмого ноября, по данным той же «Вясны», —
В прошлое воскресенье, 15 ноября, по данным МВД, были задержаны
Вчера, 22 ноября, наблюдалось серьезное падение показателей. По данным лишенной аккредитации «Вясны», задержаны 374 человека (в том числе отмечено, что 13 потребовалась медпомощь). Официальное число от МВД узнаем, наверное, немного позже.
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Вчера протестующие пробовали новый формат — выходили в разных районах Минска, не собирались в большую толпу. Лишенный аккредитации в Беларуси центр «Вясна», как...
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