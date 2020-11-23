Интерсекс-человек Антон: родился девочкой, но начал превращаться в мальчика

Источник материала: Onliner

Сегодняшняя история про то, как ребенок попал в тяжелейшую ситуацию и, вместо того чтобы получить поддержку от родителей, оказался непонятым и отвергнутым. Это рассказ о том, как легко природа может посмеяться над каждым, кто имеет черно-белое мышление и старается оценить все вокруг без исключения с опорой лишь на удобные, привычные категории. В новом монологе вы увидите яркий пример того, как с каждым поколением человечество эволюционирует в лучшую сторону, и когда-то, возможно, мы наконец сможем заслуженно называться человечными.

Вот лишь некоторые цитаты из этого монолога:

Когда я родился, в роддоме меня записали как девочку. Так получилось, что в 13 лет я превратился в мужчину: у меня стал ломаться голос, начали расти усы. Моя интерсекс-вариация называется овотестис, физиологически я немного отличаюсь от большинства людей. В моем организме вместо привычного женского набора в брюшной полости было неопустившееся яичко с одной стороны и гонадный тяж (ткань, которая не сформировалась в гонаду) с другой. У меня не было матки, несмотря на то, что внешне половые органы были похожи на женские.

Моя интерсекс-вариация называется овотестис, физиологически я немного отличаюсь от большинства людей. В моем организме вместо привычного женского набора в брюшной полости было неопустившееся яичко с одной стороны и гонадный тяж (ткань, которая не сформировалась в гонаду) с другой. У меня не было матки, несмотря на то, что внешне половые органы были похожи на женские. В подростковом возрасте яичко начало выделять мужские половые гормоны, поэтому я сформировался по мужскому типу. Это одна из интерсекс-вариаций, не самая распространенная, но, наверное, одна из самых очевидных.

Интерсекс — это человек, чья биология или физиология отличается от типично мужской или типично женской. Когда объясняешь по-простому, говоришь «гермафродит», но это неправильно. Человек, как и любое другое млекопитающее, не может быть гермафродитом — у одного организма не может быть двух репродуктивных систем.

Есть совсем неочевидные вариации, и человек до взрослого возраста может вообще не знать, что он интерсекс. Он будет выглядеть как обычная девочка или мальчик. Интерсекс — это не всегда четкое смешение полов, это может быть девочка без матки или, например, мужчина с еще одной Y-хромосомой. Все это интерсекс-вариации, их более 40. И по статистике, около 2% населения являются интерсекс-людьми.

Да, может быть, даже вы являетесь интерсекс-человеком, доподлинно узнать это нельзя до того, как сделаете, допустим, тест на кариотип (количественные и структурные аномалии хромосом).

Многие интерсекс-люди относят себя к женщинам или мужчинам. Сейчас я не считаю себя ни мужчиной, ни женщиной, о себе говорю: я — человек. И это прекрасно. Думаю, существование интерсекс-людей доказывает, что физиологический пол — это не совсем полярность, а скорее спектр.

Я жил на Урале, в маленьком закрытом городе. Естественно, там не было других вариантов: ты либо мальчик, либо девочка. Третьего не дано. Я был девочкой, но стал превращаться в мальчика. Первое, что произошло, — опустился голос. Я помню, как ходил на уроки и одна учительница подозвала меня и начала возмущаться: «Что у тебя происходит? Почему такой низкий голос?»

В общем, не стал я женщиной, хотя в детстве смотрел на взрослых девочек и думал, что когда-то стану такой же, буду выглядеть примерно так же. Не фартануло. Сверстники реагировали на происходящее нормально, дети в принципе все проще воспринимают: им важнее, какой ты человек, какой ты друг, чем ты увлекаешься, как хорошо играешь в футбол. Когда у меня начался переходный период, мои друзья особо не удивились: норм, наверное, так и должно быть. А вот взрослые с советским воспитанием, конечно, реагировали максимально отрицательно.

Я даже сейчас не могу себе объяснить, почему взрослый человек гнобит ребенка за то, в чем он совершенно не виноват. Я помню, как в школе на перемене выходил в женский туалет, там меня ловила учительница и отчитывала: «Что ты там делаешь?» Когда ходил в мужской, ловила другая учительница и издевалась надо мной за то, что я пошел туда. Мое женское имя — Арина, ребята в школе называли меня Антон. Преподаватели были категорически против, а одна из учительниц даже наказывала детей за это.

Отношения в семье были тяжелые. Со стороны родителей не было поддержки. А ведь когда с ребенком, особенно подростком, что-то происходит, очень важно, чтобы рядом был взрослый, который может подставить плечо, сказать: «Я с тобой, ты не один!» Мои родственники, я считаю, были зациклены на том, как расценивают происходящее окружающие. Возникало такое чувство, что не меня защищали, а от меня защищали всех остальных.

В какой-то момент меня отдали в монастырь, чтобы из меня «выгнали бесов». То есть вместо того чтобы отвести ребенка к врачам, его отдали в православную среду, думая, что, если помолиться, все пройдет. Мне так и говорили: главное — молиться, тогда ты станешь нормальной девочкой.

Монастырь мне помог разобраться в собственных отношениях с религией, а вот в вопросе с половыми признаками он меня еще больше запутал. Все вокруг мне внушали, что я неправильный, какой-то урод. Я не понимал, чего от меня требуют, кем хотят видеть. Я же не мог просто взять и стать женщиной, от меня это не зависело. Но при этом я не мог стать и мужчиной. С таким же успехом можно было требовать у меня изменить цвет глаз.

Я прожил в монастыре чуть менее двух лет, меня оттуда забрали бабушка с дедушкой. Им я очень благодарен за поддержку и помощь.

У меня были женские документы и мужская внешность. Любое мое обращение к официальным органам, где требовалось продемонстрировать паспорт, превращалось в часовые объяснения происходящего. Мне подсказали, что лучше будет поменять пол в документах, так будет проще и легче жить. Для этого надо было пройти комиссию, которая решала, что я трансгендер (хотя на самом деле я им не являлся, но другого варианта не придумали). В итоге дело дошло до суда. Судья сказала мне: «А вдруг вы завтра передумаете и опять пол захотите поменять?» Документы в конце концов поменяли.

На данный момент самая большая проблема интерсекс-сообщества — операции, которые по большей части являются косметическими. Как правило, их цель — доделать человека в мужскую или женскую сторону. Многих интерсекс-детей выявляют уже в роддоме, потому что у них гениталии промежуточного типа. Врачи сразу предлагают: «Давайте мы переделаем это в девочку (или мальчика)». Что значит «это»? В результате у детей шрамы, рубцы, проблемы с почками, чувствительностью (во взрослой жизни они обречены не получать удовольствия от секса). ООН признала операции над интерсекс-детьми пытками.

Выступая за такие операции, врачи говорят родителям ребенка, что так всем будет проще. Проще воспитываться, являясь представителем определенного пола, и даже не знать об операции. Но ребенок точно узнает о произошедшем, и это, скорее всего, будет травма на всю жизнь. Я уже не говорю о том, что произойдет, если пол не совпадет… Человек чувствует себя мужчиной, однако в детстве из него сделали женщину, таких случаев немало… Обратно ведь уже ничего не вернешь!

Мне нравятся девушки. Могло быть иначе, но, считаю, хорошо, что это так. Когда дело доходило до сексуального контакта, перед тем как раздеться, я говорил: «Сейчас ты немного удивишься». Никогда не было, чтобы после того, как я разделся, партнерша в ужасе сбегала.

В 2017 году я совершенно случайно узнал о сообществе интерсекс-людей. До этого я даже термина такого не слышал. Оказалось, на самом деле нас много, просто таких, как мы, прячут друг от друга. Я примкнул к сообществу и стал интерсекс-активистом. Надеюсь, однажды настанет момент, когда интерсекс для большинства людей будет не диковинкой или формой уродства, а просто свойством человека, которое не надо будет скрывать.

Своей жизнью я доволен. У меня все прекрасно. Работаю на любимой работе, удачно женат. То же самое происходит и со многими другими интерсекс-людьми, у них есть семьи, дети (если необходимо — приемные). Очень важно твое личное отношение к происходящему. Лично я себя принимаю.

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