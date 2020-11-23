ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интерсекс-человек Антон: родился девочкой, но начал превращаться в мальчика

23.11.2020 08:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодняшняя история про то, как ребенок попал в тяжелейшую ситуацию и, вместо того чтобы получить поддержку от родителей, оказался непонятым и отвергнутым. Это рассказ о том, как легко природа может посмеяться над каждым, кто имеет черно-белое мышление и старается оценить все вокруг без исключения с опорой лишь на удобные, привычные категории. В новом монологе вы увидите яркий пример того, как с каждым поколением человечество эволюционирует в лучшую сторону, и когда-то, возможно, мы наконец сможем заслуженно называться человечными.

Вот лишь некоторые цитаты из этого монолога:

  • Когда я родился, в роддоме меня записали как девочку. Так получилось, что в 13 лет я превратился в мужчину: у меня стал ломаться голос, начали расти усы. Моя интерсекс-вариация называется овотестис, физиологически я немного отличаюсь от большинства людей. В моем организме вместо привычного женского набора в брюшной полости было неопустившееся яичко с одной стороны и гонадный тяж (ткань, которая не сформировалась в гонаду) с другой. У меня не было матки, несмотря на то, что внешне половые органы были похожи на женские.
  • В подростковом возрасте яичко начало выделять мужские половые гормоны, поэтому я сформировался по мужскому типу. Это одна из интерсекс-вариаций, не самая распространенная, но, наверное, одна из самых очевидных.
  • Интерсекс — это человек, чья биология или физиология отличается от типично мужской или типично женской. Когда объясняешь по-простому, говоришь «гермафродит», но это неправильно. Человек, как и любое другое млекопитающее, не может быть гермафродитом — у одного организма не может быть двух репродуктивных систем.
  • Есть совсем неочевидные вариации, и человек до взрослого возраста может вообще не знать, что он интерсекс. Он будет выглядеть как обычная девочка или мальчик. Интерсекс — это не всегда четкое смешение полов, это может быть девочка без матки или, например, мужчина с еще одной Y-хромосомой. Все это интерсекс-вариации, их более 40. И по статистике, около 2% населения являются интерсекс-людьми.
  • Да, может быть, даже вы являетесь интерсекс-человеком, доподлинно узнать это нельзя до того, как сделаете, допустим, тест на кариотип (количественные и структурные аномалии хромосом).
  • Многие интерсекс-люди относят себя к женщинам или мужчинам. Сейчас я не считаю себя ни мужчиной, ни женщиной, о себе говорю: я — человек. И это прекрасно. Думаю, существование интерсекс-людей доказывает, что физиологический пол — это не совсем полярность, а скорее спектр.
  • Я жил на Урале, в маленьком закрытом городе. Естественно, там не было других вариантов: ты либо мальчик, либо девочка. Третьего не дано. Я был девочкой, но стал превращаться в мальчика. Первое, что произошло, — опустился голос. Я помню, как ходил на уроки и одна учительница подозвала меня и начала возмущаться: «Что у тебя происходит? Почему такой низкий голос?»
  • В общем, не стал я женщиной, хотя в детстве смотрел на взрослых девочек и думал, что когда-то стану такой же, буду выглядеть примерно так же. Не фартануло. Сверстники реагировали на происходящее нормально, дети в принципе все проще воспринимают: им важнее, какой ты человек, какой ты друг, чем ты увлекаешься, как хорошо играешь в футбол. Когда у меня начался переходный период, мои друзья особо не удивились: норм, наверное, так и должно быть. А вот взрослые с советским воспитанием, конечно, реагировали максимально отрицательно.
  • Я даже сейчас не могу себе объяснить, почему взрослый человек гнобит ребенка за то, в чем он совершенно не виноват. Я помню, как в школе на перемене выходил в женский туалет, там меня ловила учительница и отчитывала: «Что ты там делаешь?» Когда ходил в мужской, ловила другая учительница и издевалась надо мной за то, что я пошел туда. Мое женское имя — Арина, ребята в школе называли меня Антон. Преподаватели были категорически против, а одна из учительниц даже наказывала детей за это.
  • Отношения в семье были тяжелые. Со стороны родителей не было поддержки. А ведь когда с ребенком, особенно подростком, что-то происходит, очень важно, чтобы рядом был взрослый, который может подставить плечо, сказать: «Я с тобой, ты не один!» Мои родственники, я считаю, были зациклены на том, как расценивают происходящее окружающие. Возникало такое чувство, что не меня защищали, а от меня защищали всех остальных.
  • В какой-то момент меня отдали в монастырь, чтобы из меня «выгнали бесов». То есть вместо того чтобы отвести ребенка к врачам, его отдали в православную среду, думая, что, если помолиться, все пройдет. Мне так и говорили: главное — молиться, тогда ты станешь нормальной девочкой.
  • Монастырь мне помог разобраться в собственных отношениях с религией, а вот в вопросе с половыми признаками он меня еще больше запутал. Все вокруг мне внушали, что я неправильный, какой-то урод. Я не понимал, чего от меня требуют, кем хотят видеть. Я же не мог просто взять и стать женщиной, от меня это не зависело. Но при этом я не мог стать и мужчиной. С таким же успехом можно было требовать у меня изменить цвет глаз.
  • Я прожил в монастыре чуть менее двух лет, меня оттуда забрали бабушка с дедушкой. Им я очень благодарен за поддержку и помощь.
  • У меня были женские документы и мужская внешность. Любое мое обращение к официальным органам, где требовалось продемонстрировать паспорт, превращалось в часовые объяснения происходящего. Мне подсказали, что лучше будет поменять пол в документах, так будет проще и легче жить. Для этого надо было пройти комиссию, которая решала, что я трансгендер (хотя на самом деле я им не являлся, но другого варианта не придумали). В итоге дело дошло до суда. Судья сказала мне: «А вдруг вы завтра передумаете и опять пол захотите поменять?» Документы в конце концов поменяли.
  • На данный момент самая большая проблема интерсекс-сообщества — операции, которые по большей части являются косметическими. Как правило, их цель — доделать человека в мужскую или женскую сторону. Многих интерсекс-детей выявляют уже в роддоме, потому что у них гениталии промежуточного типа. Врачи сразу предлагают: «Давайте мы переделаем это в девочку (или мальчика)». Что значит «это»? В результате у детей шрамы, рубцы, проблемы с почками, чувствительностью (во взрослой жизни они обречены не получать удовольствия от секса). ООН признала операции над интерсекс-детьми пытками.
  • Выступая за такие операции, врачи говорят родителям ребенка, что так всем будет проще. Проще воспитываться, являясь представителем определенного пола, и даже не знать об операции. Но ребенок точно узнает о произошедшем, и это, скорее всего, будет травма на всю жизнь. Я уже не говорю о том, что произойдет, если пол не совпадет… Человек чувствует себя мужчиной, однако в детстве из него сделали женщину, таких случаев немало… Обратно ведь уже ничего не вернешь!
  • Мне нравятся девушки. Могло быть иначе, но, считаю, хорошо, что это так. Когда дело доходило до сексуального контакта, перед тем как раздеться, я говорил: «Сейчас ты немного удивишься». Никогда не было, чтобы после того, как я разделся, партнерша в ужасе сбегала.
  • В 2017 году я совершенно случайно узнал о сообществе интерсекс-людей. До этого я даже термина такого не слышал. Оказалось, на самом деле нас много, просто таких, как мы, прячут друг от друга. Я примкнул к сообществу и стал интерсекс-активистом. Надеюсь, однажды настанет момент, когда интерсекс для большинства людей будет не диковинкой или формой уродства, а просто свойством человека, которое не надо будет скрывать.
  • Своей жизнью я доволен. У меня все прекрасно. Работаю на любимой работе, удачно женат. То же самое происходит и со многими другими интерсекс-людьми, у них есть семьи, дети (если необходимо — приемные). Очень важно твое личное отношение к происходящему. Лично я себя принимаю.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герой нашего сюжета не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, и это не вопрос психологии или сексуальных предпочтений, просто он интерсекс-человек. Этот термин до...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ремонта больше нет, начинаем заново...» В новостройке затопило квартиру, но никто не виноват
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика