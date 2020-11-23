«Ремонта больше нет, начинаем заново...» В новостройке затопило квартиру, но никто не виноват

Источник материала: Onliner В жизни новосела Дмитрия случилась незабываемая ночь. Без объявления войны в промежутке между тремя и четырьмя часами после полуночи с потолка начала литься вода. Много воды. За считанные минуты квартира превратилась в болото, а большая часть мебели — в раскисшее нечто. Конечно, можно было бы пойти к соседям сверху и учинить скандал, требуя вернуть не только материальный, но и моральный ущерб. Однако над головой — бездушный техэтаж. Да и самому дому — всего-то около трех лет, ну не должно еще ничего ломаться. Дмитрий попытался найти виновного, но это оказалось не так просто, и пока, судя по переписке, все идет к тому, что в добровольном порядке компенсировать потери никто из причастных не будет.

Водопад в квартире

Трехкомнатную квартиру на Пташука, 11, молодой человек купил почти три года назад. Говорит, дом уже был готов, и МАПИД продавал то, что не успели расхватать дольщики. По очень приятной цене. Из нескольких вариантов Дмитрий выбрал именно этот, влюбившись в окна в спальне — не по стандарту большие, да сразу на двух стенах, с приятным видом — ну как тут устоять.





Последний этаж, который до сих пор недолюбливают наши родители и бабушки-дедушки, минчанина не смущал: наоборот, тише в квартире будет. Да он вроде как и не последний вовсе — полноценный техэтаж должен спасать от всевозможных проблем. Но не тут-то было.

— Думаю, что эта квартира досталась мне случайно — кто-то в последний момент отказался или денег не хватило, вот ее и выставили на продажу для всех желающих. Помню, как был рад — около 90 «квадратов», отличная планировка с эркерными окнами. И место хорошее: тишина, закаты, быстрый выезд на МКАД.

Ремонт делал под себя, не спеша, в итоге он растянулся примерно на полтора года. Кое-что так и осталось незавершенным, но жить, в принципе, уже было можно, поэтому с удовольствием переехал и очень быстро привык к этому месту, — описывает свое переселение Дмитрий.





Порадоваться новому теплому дому, хорошим соседям и деятельному товариществу собственников молодому человеку довелось полтора года. А потом случился он — большой потоп.

— Все произошло в ночь на 14 октября. Я проснулся от непонятного шума в коридоре. Посмотрел на часы — 03:49, вышел из спальни — и обалдел: с потолка (оттуда, где место для светильника) лился настоящий водопад.

Уже позже я понял, что лилось всюду, не только в коридоре, просто в других комнатах есть натяжной потолок, и он собрал всю воду в себя, образовав огромные пузыри. Я попытался начать убирать сам, но понял, что силы не равны. Тогда побежал будить соседей сбоку и снизу, чтобы они тоже подключались, иначе зальет и их, и всех, кто живет по нашему стояку. Началась цепная реакция по подъему соседей. Собрались все, кто мог, принесли свои тряпки, ведра, ванночки для детей. И вычерпывали воду до восьми часов утра. Это, конечно, снизило урон для квартир ниже, но чтобы вы понимали — дом «протек» с десятого по четвертый этаж, лилось в том числе в тамбуре.

Параллельно с работами по откачке воды Дмитрий позвонил председателю товарищества собственников. Тот разбудил инженера и вызвал «аварийку». Воду перекрыли. Примерно к двум часам дня приехал представитель МАПИДа.



Кот — единственный, кто не пострадал во время потопа. Воду Hell’s bell’s любит, поэтому, по словам Дмитрия, с наслаждением носился из комнаты в комнату

— Ко мне в квартиру работники МАПИДа так и не зашли: поковырялись на техэтаже, вернули воду в дом, и все. То есть что у меня творится и как я вообще буду жить в «утопленной» квартире с сырой мебелью — никого не волновало. И это при том, что дом на гарантии. Неужели вообще никто не чувствует за собой даже малейшей вины?

Более того, даже 30-го числа, когда составлялся дефектный акт и товарищество пригласило застройщика поприсутствовать, нас проигнорировали. И по сей день никто из «мапидовцев» так ко мне и не зашел.

























Несколько дней квартира Дмитрия была на «просушке»: открыты окна, двери — никуда не уйти, сторожи свое добро.

— Самое ужасное, что под ламинатом до сих пор есть вода: я поднял несколько плашек и обнаружил нормальное такое болотце между стяжкой, подложкой и напольным покрытием. Во что это выльется в последующем — можно только предположить, — боится заглядывать в потенциально «плесневое» будущее молодой человек.









Чтобы отыскать следы затопления в квартире минчанина, не надо быть Шерлоком Холмсом. Для начала ты цепляешься ногами за вздувшийся ламинат, затем переводишь взгляд на отваливающиеся обои и «потекший» потолок. Завершает картину раздувшаяся и начавшая плесневеть мебель.











— В МАПИД я обращался и лично, и через товарищество. Но диалога не получилось, у них на все один ответ: «ждем результатов экспертизы» и «мы ни при чем». Так а как это возможно? Все сантехработы выполняли вы, трубы тоже выбирали и покупали вы, дом на гарантии, а застройщик ни при делах? Очень странно.



В гипсокартонном потолке Дмитрию пришлось просверлить дырки, чтобы вода могла вылиться









Ущерб я еще досконально не подсчитывал. Но только полы, откосы и обои тянут на 2500 рублей. Мебель и двери я еще даже не оценивал. Понятно, что выплачивать такие суммы никому не хочется. Но и мне не хочется за свой счет делать второй ремонт. Надеюсь, все-таки разберемся, что к чему. Не по-хорошему, так через суд. А эту лампочку я специально сохранил, чтобы подарить виновникам ЧП. Правда, боюсь, что к тому моменту, когда концы будут найдены, вся вода из нее уже испарится, — сохраняет настроение даже в непростой ситуации Дмитрий.





Что же произошло?

Официально ночное ЧП в новостройке на Пташука, 11, случилось из-за «появления сквозного отверстия воздухосборника диаметром 76 мм, установленного на системе горячего водоснабжения». Получается, труба износилась всего за три года рядовой эксплуатации.





После затопления квартиры в первом подъезде, товарищество собственников решило от греха подальше обследовать трубы на техэтажах всего дома. Сняли теплоизоляцию, все-все осмотрели и обнаружили еще два воздухосборника с подобными дефектами. Эти трубы, еще не успевшие проржаветь насквозь, оперативно поменяли, предотвратив тем самым следующие глобальные потопы.











«Дебютный» же участок воздухосборника был отправлен на экспертизу в Институт порошковой металлургии им. академика О. В. Романа, специалистам которого и предстояло установить причину образования дыр.





Во всем виновата сера?

Onliner обратился за комментарием по ситуации к застройщику. За неделю с небольшим ответ нам так и не был предоставлен. Если он все-таки будет сформулирован, мы обязательно его опубликуем. Но понять позицию МАПИДа можно по официальным ответам. Приведем выдержки из них.

«Экспертизой определено большое количество серы на внутренней поверхности трубы: это в 10 ÷300 раз превышающее процентное соотношение (серы) в элементном составе по сравнению с составом самой трубы. Данный факт свидетельствует о том, что в трубах системы холодного и горячего водоснабжения вашего дома протекает химическая (сульфидная) коррозия.





Случаи образования и выявления на металлических трубопроводах коррозии в системах холодного и горячего водоснабжения не единичны на данном объекте. Так <…> 2 воздухосборника из подъезда №6 имеют аналогичные дефекты, что подтверждает попадание в систему холодного и горячего водоснабжения агрессивных соединений.

Определить причину наличия непредусмотренного нахождения серы в трубопроводе является компетенцией обслуживающей организации (а не строительно-монтажной).

Также в результате исследований установлено, что трубопровод соответствует ГОСТ.

СУ-205 ОАО „МАПИД“ считает, что на данные случаи не распространяется гарантия строительно-монтажной организации, так как причиной коррозии явилось не качество выполненных работ и материалов, а ненадлежащая эксплуатация, выразившаяся в отсутствии контроля за качеством воды и исключения попадания агрессивной среды в систему холодного и горячего водоснабжения.



До суда исправлять в квартире ничего нельзя — как потом докажешь ущерб?











С настоящего момента времени СУ-205 ОАО „МАПИД“ снимает с себя гарантийные обязательства за целостность металлических участков трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения в случаях образования на них коррозии в жилом доме №11 по ул. М. Пташука».

Что думает товарищество собственников?

Товарищество собственников нового дома настроено защищать своего жильца и максимально поддерживать в данной ситуации, в том числе вместе идти в суд. Более того, в ТС убеждены: так как дом свежий, на гарантии, то эксплуатирующая организация не должна проводить доскональные осмотры этих участков со вскрытием изоляции.





— Мы официально обратились в «Минские тепловые сети» и «Минскводоканал», чтобы нам дали ответы на все вопросы, возникшие в связи с появлением серы в системе. От «Минскводоканала» уже пришел ответ: все показатели в норме, их и без нашего обращения контролируют ежедневно. Плановых и аварийных работ, которые могли бы повлиять на качество воды, на данном участке также не было. Помимо этого специалисты выполнили дополнительные исследования проб и тоже ничего не обнаружили. Думаем, примерно в таком же духе будет ответ и от «Минских тепловых сетей», да и в целом попадание теплоносителя в нашу систему исключено.





Как появилась сера, которую указали в экспертизе, — большой вопрос. А может, она попала в воздухосборник во время монтажа? Конечно, когда получим все документы, мы еще обратимся в МАПИД, чтобы решить вопрос миром. Скорее всего, застройщик пойдет в отказ. Но тогда мы будем подавать в суд. В любом случае наш жилец получит компенсацию ущерба — или от застройщика, или от товарищества.

Что скажет юрист?

— По общему правилу вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, обязано возместить в полном объеме лицо, причинившее вред (ст. 933 ГК). Также на квартиру установлен минимальный гарантийный срок — пять лет со дня подписания акта приемки-передачи (ч. 1 п. 18 Положения о порядке заключения договоров долевого строительства: гарантийный срок для объекта долевого строительства определяется договором и не может быть менее срока, установленного в договоре строительного подряда, а также менее пяти лет).

При выявлении в течение гарантийного срока недостатков собственник квартиры вправе до истечения указанного срока в установленном законодательством порядке потребовать устранения недостатков.

Кроме того, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, обязаны обеспечивать сохранность, исправное и работоспособное состояние строительных конструкций и инженерных систем жилых домов и надлежащее их содержание в соответствии с законодательством (ч. 1 п. 3 Правил пользования жилыми помещениями). В частности, организации обязаны выполнять требования, предусмотренные п. 13 Правил пользования жилыми помещениями, в числе которых — содержание жилого дома в соответствии с требованиями ТНПА, в том числе обеспечение надлежащего содержания и техническое обслуживание конструктивных элементов, инженерных систем в соответствии с НПА, в том числе ТНПА.

При выявлении дефектов или неисправностей конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома, что привело к повреждениям элементов отделки квартиры и имущества жильцов, необходимо с участием заинтересованных сторон (застройщика и организации, осуществляющей техническое обслуживание дома, — ЖЭС или ТС) составить акт обследования жилого помещения, указав в нем причины залития квартиры, перечень повреждений (как отделки, так и имущества), виновное лицо. После того как места залития высохнут, но не позднее 20 дней составляется дефектный акт, в котором указываются вид, объем ремонтно-строительных работ, качество и виды материалов отделки для ремонта.

Виновной стороне потерпевший может предъявить одно из требований (ст. 951 ГК): отремонтировать залитые места; возместить сумму ущерба согласно смете; оплатить работы (в этом случае о таких действиях нужно известить виновную сторону до начала ремонта). Требование лучше составить в письменной форме и вручить под роспись представителю либо направить по почте заказным письмом с уведомлением (зафиксировать факт получения претензии).

В случае возникновения спора по вопросам компенсации стоимости ремонтно-строительных работ и возмещения вреда имуществу, а также о виновнике залития квартиры, спор разрешается в судебном порядке.

Если собственник жилого помещения не может определить, кто виновен в залитии его квартиры и на ком лежит бремя ответственности за причиненный ущерб, он вправе заявить исковые требования ко всем заинтересованным лицам. Надлежащего ответчика (ответчиков) определит суд по результатам оценки доказательств, в число которых будет входить и заключение соответствующей строительно-технической экспертизы.

Гражданин вправе рассчитывать на компенсацию не только материального ущерба, но и морального вреда (п. 6 ст. 21 закона «О защите прав потребителей услуг»; п. 5 ст. 20 закона «О защите прав потребителей услуг ЖКХ»). В этом случае от уплаты госпошлины за подачу иска в суд гражданин освобождается.

В данном случае я бы советовала Дмитрию подавать иск в суд и к МАПИДу, и к товариществу собственников. Степень вины каждого из ответчиков определит суд. В обязательном порядке будет назначена экспертиза, которая назовет причину ЧП. Вероятнее всего, в процессе рассмотрения дела ответчиком также станет организация, обеспечивающая водоснабжение дома. В любом случае самое главное — это выяснить, из-за чего именно была повреждена труба. От этого будет зависеть решение.

Можно предположить, что новостройка на Пташука — не первая в Минске, пережившая потоп на раннем сроке своего существования по непонятным причинам. Если вы также живете в доме от МАПИДа и пострадали из-за внезапного ливня с потолка, пишите на ok@onliner.by. Будем разбираться, с чем же все-таки связан непорядок: с водой, монтажом или эксплуатирующими организациями.

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