От первых в СССР прицепов-дач до знаменитых спецфургонов. Предприятию «МАЗ-Купава» исполнилось 30 лет

Источник материала: Onliner Тридцатилетний юбилей отмечает весьма знаковое белорусское предприятие автомобильной отрасли — завод «МАЗ-Купава». Оно родилось еще при СССР, первым в Советском Союзе освоило массовый выпуск техники для караванинга, а после этого — огромное количество вариантов различных фургонов, от обычных «будок» до очень специальных. В своем сегменте сегодня это ведущее белорусское предприятие. Вспоминаем его историю.

История завода «МАЗ-Купава» начинается во времена поздней горбачевской перестройки — в 1990 году. Правда, тогда это предприятие называлось «Туртранс», а «Купава» была просто торговой маркой.

В одном из цехов Минского автозавода было организовано производство прицепов-дач в формате чуть ли не кооператива, однако сразу крупного. И дело, что называется, пошло. Прицепы-дачи раскупались на ура, за продукцией стояла очередь.

Вектор караванинга

В СССР таких слов, как «караванинг» и «автокемпер», не знали. Для того чтобы гражданам было понятнее, первую продукцию называли лаконично — прицеп-дача.

Кому именно пришла в голову идея организовать при Минском автозаводе производство туристических прицепов — сейчас установить сложно. Но идею протолкнули и высочайше одобрили. Тогда в СССР все новое и необычное приветствовалось. Разрабатывали проект не сами. За основу взяли югославскую конструкцию и технологию. Партнером выступала фирма Adria из тогда еще югославского, а сейчас словенского города Ново-Место. Основанная в 1965 году, эта компания делала одни из лучших, если не лучшие в соцлагере, автодома как на базе прицепов, так и на базе автомобилей. На тот момент это была уже опытная фирма такой тематики c большой производственной программой. Для выпуска в Минске выбрали одну из самых простых моделей первой половины 1980-х. Вот так выглядел прототип:





Как и чем привлекли югославов, сейчас установить непросто. Но они полюбили приезжать в Минск. Сохранилось фото с переговоров. Хрустальные стаканы, Coca-Cola советского разлива и портрет дедушки Ленина в кепке на стене подчеркивают гостеприимность и серьезность момента одновременно. Это был пусть уже дышащий на ладан, но все-таки еще Советский Союз.





Торжественное открытие «Туртранса» состоялось 24 сентября 1990 года. К делу подошли основательно и смогли организовать производство прицепов-дач конвейерным (!) способом. На тот момент это было очень современное производство, превосходящее по своим возможностям количественного выпуска материнскую югославскую фирму. Правда, югославы делали кучу моделей, а «Туртранс» — одну-единственную.





Назывался этот прицеп МАЗ-8132-011. Правда, уже тогда понимали, что такой индекс не очень благозвучный для продаж на начинавшем зарождаться рынке, поэтому ввели торговое наименование «Купава-350». Сначала «купава» было просто красивым словом, а в дальнейшем при реорганизации и переименовании «Туртранса» стало частью официального названия предприятия.

А фото из винтажного буклета душевное. Берег реки, стол, стулья, бутылочка «Массандры», стаканчики, два яблочка и свой прицеп-дача — что еще нужно для счастья?





К прицепам-дачам прилагался специальный комплект кронштейнов зеркал заднего вида от грузовиков МАЗ.





Вот так выглядел интерьер. По советским меркам — роскошно! Правда, ваза, чайный сервиз, набор конфет, импортная сковорода и помидорчики в стандартную комплектацию не входили.





Уже после развала СССР на «Туртрансе» обратились к теме моторхоумов. Базовым шасси выступил латвийский RAF. Построили первенца в 1992 году. Увы, по ряду причин серийной эта машина не стала.





Но наработки не пропали. На протяжении всех «лихих девяностых» и всю первую половину нулевых предприятие, реорганизованное и переименованное в «Завод автомобильных прицепов и кузовов „МАЗ-Купава“», эпизодически, по разовым заказам строило моторхоумы на базе «ГАЗели». Но такие машины были скорее побочной продукцией.





В 2013 году в Беларуси на государственном уровне вдруг решили развивать автотуризм. Ответственным за развитие сети оборудованных площадок было назначено ни много ни мало Министерство спорта и туризма. А поскольку у нас чуть ли не в культ возведена поддержка отечественного производителя, то у государства появился повод вспомнить о заводе «МАЗ-Купава», в производственной гамме которого все еще была «хорошая и недорогая» версия автокемпера уже на шасси Fiat Ducato (ее мы, кстати, тестировали ). Появилась надежда, что «Автодом 379140» начнут заказывать госструктуры, но... Программа развития автотуризма как-то поутихла, и это изделие так и осталось штучным.





Под ту программу хорошо подходил и прицеп-палатка «Купава-828100», рассчитанный на двух человек. Но тоже не срослось с госзаказами, хотя это изделие было серийным. Оно до сих пор присутствует в гамме, и его можно заказать.





Последний раз к теме моторхоумов на «МАЗ-Купаве» обратились в 2015 году, когда по индзаказу был построен кемпер на базе GAZelle Next.





Но и эта машина осталась в единственном экземпляре, после чего от темы моторхоумов на «МАЗ-Купаве» решили уйти. Почему? Работники рассказывали такую историю: «Мы съездили на выставку Caravan Salon Düsseldorf, посмотрели, как в Европе сейчас делают кемперы, вечером в номере молча распили бутылку виски и решили к этому сегменту автотехники больше не возвращаться».

А фирма Adria, с сотрудничества с которой эта тема и начиналась, существует по сей день. Причем существует успешно: компания держит 6,5% европейского рынка техники для караванинга, занимая шестое место в ЕС по реализации. На сверхконкурентном рынке это успех. Правда, независимость Adria утратила, в 2017 году став собственностью французской фирмы Trigano. Но бренд новые владельцы сохранили.





Бюджетные жилые прицепы «МАЗ-Купава» выпускает и сейчас, но от темы престижных моторхоумов на предприятии ушли.

Торговый вектор

Вернемся в девяностые годы, когда прицепы-дачи разлетались как горячие пирожки. Думаете, для отдыха их покупали?

На самом деле лишь считанные единицы прицепов-дач отправлялись в туристические поездки. Подавляющее же большинство становилось торговыми ларьками. Зародившийся капитализм диктовал продукции именно такое применение.





Насмотревшись на эту ситуацию, на предприятии разработали и запустили в производство отдельный модельный ряд новых прицепов, изначально спроектированных для торговли. Эх, хороши были в мои студенческие годы эти цыплята-гриль из прицепа «Купава». Были питательные и вкусные. Сейчас почему-то цыплят-гриль уже нигде не делают.





Именно торговые прицепы и фургоны стали самым популярным продуктом, заложив основу для производства кузовов-фургонов, в области которых марка «Купава» станет одним из лидеров в СНГ.





Тема торговых ларьков настолько развилась, что одно время «МАЗ-Купава» производил целые торговые ряды. Отрывали продукцию с руками даже без колес! А потом началась борьба с ларьками на улицах белорусских городов...





Но тема торговых прицепов не умерла. «МАЗ-Купава» делает их до сих пор, причем на экспорт! Их охотно покупают, например, Франция и Швейцария. В дальнейшем их брендируют, перекрашивают и дооснащают уже на месте. Будете в Европе — присмотритесь: вполне есть шанс увидеть уличную еду, которую продают из прицепов минского производства. Они существенно дешевле европейских аналогов, вполне функциональны и сопоставимы по качеству. Потому европейцы их и покупают.





Вектор фургонов

Из темы торговых кузовов развилась и тема транспортных фургонов. Начинали с «ГАЗелей» и «Бычков» и постепенно стали делать фургоны любой размерности для любого шасси.





Конечно, фургоны на базе МАЗов тоже выпускались, выпускаются и будут выпускаться. Но хоть в названии завода и присутствует слово «МАЗ», ставку только на эту марку шасси здесь не делают. Все решает клиент: на базе шасси конкурирующих с МАЗом марок фургоны строятся постоянно.





Гордость завода «МАЗ-Купава» — собственное производство длинномерных кузовных панелей для изотермических полуприцепов и прицепов-рефрижераторов. Было время, когда очень мало кто в СНГ так мог. Сейчас конкуренция сильно выросла, но «МАЗ-Купава» в сегменте особо больших фургонов держится уверенно.





Спецпроекты

Периодически на «МАЗ-Купаве» выполняли и единичные нестандартные спецзаказы самого различного назначения.

Народную передачу «Спікер-хата» из 1990-х кто-нибудь помнит? А ведь это был чуть ли не первый в истории белорусского телевидения пример нативной интеграции, хотя и слов-то таких тогда никто не знал. Желтую «Спікер-хату» сделали именно на «МАЗ-Купаве».





По заказам НПО «Адани» на «МАЗ-Купаве» построили немало кузовов, внутри которых оборудовали рентген-кабинеты. Данный экземпляр «Пульмоэкспресса», например, был сделан для медицинской службы Министерства обороны.





Периодически у «МАЗ-Купавы» заказывали передвижные офисы. Этот экземпляр с первой в Беларуси яркой художественной окраской принадлежал СП ЗАО «МАЗ-МАН» и часто мелькал на отраслевых выставках.





Для Минского автозавода было построено несколько передвижных офисов. Этот — самый свежий и самый богато оснащенный. Внутри — кожаная мебель, а на крыше — солнечные батареи.





В 2001 году на заводе «МАЗ-Купава» по заказу МЧС построили мобильный пункт управления на базе грузовика МАЗ-53366. Спасатели нашпиговали его самой современной на тот момент аппаратурой. Это была первая машина такого уровня оснащения в Беларуси, служила командным центром и в случае чего становилась передвижным штабом министра. Она до сих пор в деле, сейчас числится в РОСН МЧС. А после нее на «МАЗ-Купаве» построили еще несколько кузовов для мобильных пунктов управления МЧС.





Был у «МАЗ-Купавы» и еще один интересный проект для МЧС. Здесь построили партию автомобилей технической службы, предназначенных для ремонта пожарной техники в полевых условиях. Внутри — полноценная ремонтная мастерская, снаружи — краноманипуляторная установка. Каждый такой спецавтомобиль стоил 152 000 долларов. Для подобной техники это недорого.





Из песни слова не выкинешь: «специальный фургон для перевозки личного состава» — это тоже работа предприятия-юбиляра. Проект 2006 года . Это был заказ на большую партию, но справедливости ради надо отметить, что после того завод «МАЗ-Купава» подобную технику для МВД не строил.





В 2019 году изготовили интересную мобильную мастерскую по заказу одного из российских дилеров Минского автозавода. Опыт работы с МЧС пригодился «на гражданке».





Все автомобили сопровождения, все технички раллийной команды «МАЗ-СпортАвто» тоже строились на «МАЗ-Купаве». В 2019 году команда наконец-то обзавелась своим «передвижным отелем». Эта машина съездила на «Дакар-2020», и мазовцам все команды (кроме «КАМАЗ-Мастер») завидовали. Прежде подобные «отели» такой вместимости были только у камазовцев.





Внутри — несколько спальных купе на манер железнодорожных и бытовой блок со всеми удобствами. По меркам аскетичного быта ралли «Дакар» — это пятизвездочная роскошь и комфорт элитного уровня. Многие всю гонку живут только в палатках, а у «МАЗ-СпортАвто» теперь есть «Hilton на колесах».





Самый интересный проект нынешнего года — автомобиль скорой медицинской помощи «МАЗ-Купава-293170» на базе буса «JAC-МАЗ-Брестмаш». Напомним: оборудована новинка по классу В. Это машины, которые отправляют по экстренным и безотлагательным вызовам. Предназначены такие автомобили для того, чтобы уже в пути оказывать человеку необходимую помощь, контролировать его состояние. То есть это уже не линейка простого класса А, но еще и не реанимобиль класса С, самого высокого. О его оснащении мы подробно рассказывали .





Сегодня в ассортименте предприятия «МАЗ-Купава» представлено более 300 видов прицепов, торговых, грузовых и туристических транспортных средств. Нестандартные проекты здесь тоже готовы воплощать. К 30 годам бывший «кооператив» стал лидером внутреннего рынка, заметен на российском рынке и присутствует в Европе.