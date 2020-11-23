Больше двух лет читатель собирал расчетники. Как менялась его зарплата за это время?

Источник материала: Onliner Александру 33 года. Он семейный человек: женат, есть ребенок. С июня 2018 года он устроился оператором котельной в одно из медицинских учреждений Минского района. Все это время он собирал расчетные листки, а потом все их прислал нам в редакцию. Мы посмотрели, как менялась зарплата в бюджетной организации за все это время.

— С августа 2018 года я работаю на полторы ставки. Переработки как таковой нет, потому что работаем по суткам. В период отпусков часов становится больше из-за отсутствия сменного человека. Хотя еще год назад он был, — рассказывает Александр.

Итак, что же говорят расчетники мужчины? В июне 2018 года Александр только-только устроился на работу. В тот месяц он отработал только 6 дней и получил чистыми 177 рублей.





















Первая полная зарплата Александру была начислена за июль. Тогда он отработал 21 день, или 168 часов. Тогда ему на руки вышло 354,24 рубля чистыми. До минимальной зарплаты пришлось добросить 2,4 рубля. Уже в следующем месяце парень отработал 183 часа и получил 526,37 рубля.

В ноябре 2018 года он вступил в профсоюз, и у него появилась еще одна статья расходов — профсоюзные взносы. В целом же зарплата Александра в 2018 году редко выходила за пределы 540 рублей.

Примечателен декабрьский расчетник оператора котельной. В декабре 2018 года его зарплата с отпускными и премией составила 1066,43, из них 350 рублей премии, 324 рубля материальной помощи и 101 рубль отпускных.

Год Месяц Отработанное время Зарплата чистыми Подоходный налог Пенсионный взнос Профсоюзный взнос 2018 Июнь 6 дн (48 ч) 177,02 7,01 1,86 — 2018 Июль 21 дн (168 ч) 354,24 33,80 3,92 — 2018 Август 23 дн (183 ч) 526,37 59,81 5,92 — 2018 Сентябрь 20 дн (160 ч) 491,77 54,58 5,52 — 2018 Октябрь 23 дн (184 ч) 522,66 59,25 5,88 — 2018 Ноябрь 21 дн (167 ч) 540,1 62,82 6,16 6,16 2018 Декабрь 16 дн (127 ч) 1066,43 (отпускные и годовая премия) 109,19 10,35 8,70

В 2019 году зарплата Александра полгода не превышала 500 рублей, остальные полгода была выше, но рекордная «получка» в 700 рублей вышла из-за матпомощи в 185 рублей.























При этом кроме трат в профсоюз, в апреле пришлось потратиться на субботник. В ноябре мужчине выделили материальную помощь в 185 рублей и тогда зарплата составила чуть больше 700 рублей — это рекорд 2019 года.

Год Месяц Отработанное время Зарплата чистыми Подоходный налог Пенсионный взнос Профсоюзный взнос 2019 Январь 21 дн (168 ч) 478,94 51,97 5,42 5,42 2019 Февраль 20 дн (160 ч) 451,8 47,82 5,10 5,10 2019 Март 20 дн (159 ч) 481,46 52,35 5,45 5,45 2019 Апрель 22 дн (175 ч) 451,51 48,08 5,12 5,12 (+2 — субботник) 2019 Май 20 дн (158 ч) 571,46 82,61 6,68 6,68 2019 Июнь 7 дн (56 ч) 232,08 35,50 2,73 2,74 2019 Июль 22 дн (175 ч) 429,62 44,43 4,83 4,83 2019 Август 22 дн (176 ч) 635,89 92,46 7,43 7,43 2019 Сентябрь 21 дн (168 ч) 497,18 54,76 5,63 5,63 2019 Октябрь 23 дн (184 ч) 576,47 66,88 6,56 6,56 2019 Ноябрь 20 дн (159 ч) 700,67 (185 — матпомощь) 57,87 7,72 5,87 2019 Декабрь 21 дн (166 ч) 610,15 88,52 7,13 7,13

2020 год в финансовом плане Александра на работе радовал. Майский расчетник, к сожалению, не нашелся, но и по оставшимся видно, что зарплата не опускалась ниже 500 рублей.





















А в октябре был новый рекорд по зарплате — 821,4 рубля, из них 163 рубля — компенсация за неиспользованный отпуск.

Год Месяц Отработанное время Зарплата чистыми Подоходный налог Пенсионный взнос Профсоюзный взнос 2020 Январь 20 дн (159 ч) 645,43 93,62 7,54 7,54 2020 Февраль 20 дн (160 ч) 544,08 60,58 6,17 6,17 2020 Март 22 дн (176 ч) 530,69 58,53 6,01 6,01 2020 Апрель 21 дн (166 ч) 543,96 61,02 6,20 6,20 (+3 — субботник) 2020 Май — — — — — 2020 Июнь 22 дн, (176 ч) 1062,98 (отпускные) 98,05 11,84 10,57 2020 Июль 5 дн (40 ч) 116,84 (отпускные) 17,88 1,38 1,37 2020 Август 21 дн (168 ч) 669,54 97,31 7,83 7,83 2020 Сентябрь 20 дн (160 ч) 527,08 59,51 6,09 6,09 2020 Октябрь 22 дн (176 ч) 821,40 120,47 9,61 9,61

Если просто сравнить, как выросла адекватная зарплата Александра с августа 2018 года по нынешний октябрь, то разница составит 132 рубля.

Как живется ему на деньги, указанные в расчетниках? Говорит, что приходится параллельно работать на сборке мебели. Общий доход семьи, по его словам, составляет сейчас 800—900 рублей.

— Если исходить из того, что это единственный источник дохода, то такая зарплата не может устраивать. И на жизнь ее, естественно, не хватит — лишь на существование. Если рассматривать как дополнительный источник дохода, то довольно неплохо и не так уж трудозатратно, — считает Александр и описывает траты: — На все платежи уходит порядка 200—250 рублей. Еда — приблизительно 500 рублей. Одежда и обувь — не могу сказать, так как покупается по необходимости и не то чтобы часто. Сигареты, алкоголь, бензин не приобретаю. Какую зарплату я бы хотел? Лично мне хватило бы $1000—1500 в эквиваленте — средний доход в соседних европейских странах.