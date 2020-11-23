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В Беларуси прошли марши протеста против фашизма, более 430 человек задержаны

23.11.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Тысячи митингующих в воскресенье, 22 ноября, вышли на "Марш против фашизма" в Минске и на акции в других городах Беларуси.

На утро, 23 ноября в списках волонтеров значатся 437 фамилий граждан, которые были задержаны в воскресенье на акциях протеста. Список правозащитного центра «Весна» содержит 374 фамилии.

Силовики применяли спецсредства во многих районах Минска: светошумовые гранаты и патроны, слезоточивый газ и огнестрельное оружие, но в ряде случаев протестующие не разбегались.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила применение силовиками спецсредств. По ее версии, они использовались, когда при задержании некоторые демонстранты оказывали "сопротивление сотрудникам милиции".

Собираться у своих домов и объединяться в группы минчане начали уже после полудня после решения изменить формат акции - сконцентрироваться на районных протестах. Часть районных колон все же пытались пройти по направлению к центру города.

Силовики готовились к акции по уже привычному сценарию. Еще с утра в Минск вошли колоны спецтехники. В 9-50 отключился мобильный интернет, к началу маршей в городе закрыли 10 станций метро. Стелла, дворе и площадь Независимости были перекрыты тяжелым оцеплением.

Очевидцы, в свою очередь, говорили, что "люди в балаклавах выхватывали людей из дворов". По данным СМИ, на этот раз силовики чаще, чем в ходе предыдущих акций применяли светошумовые патроны. В отличие от светошумовых гранат они не дают осколков, от которых несколько человек пострадали, к примеру, во время акции 25 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи митингующих в воскресенье, 22 ноября, вышли на "Марш против фашизма" в Минске и на акции в других городах Беларуси.
 
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