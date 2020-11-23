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В Беларусь начали наведываться бизнесмены, желающие ловить рыбу в мутной воде

23.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский бизнесмен украинского происхождения Марк Гинзбург прилетел в Республику Беларусь. Бизнесмен в эфире телеканала ОНТ дал свою оценку событиям в республике.



Так, он отметил, что Беларуси не нужны майданы. И уточнил: "Люди не в полной мере ценят ту стабильность, которая все-таки в стране…Средний класс во многих постсоветских государствах вообще исчезает, Беларусь с этим не столкнулась, у вас нет миллиардеров». 

На вопрос о целях его приезда в Республику Беларусь, бизнесмен признался, что он присматривается к стране в плане возможных будущих вложений. В республике, как он отметил, «среди разработчиков много хороших идей, почва здесь благодатная».

Марк Гинзбург — бывший инженер-электрик киевского Завода имени Артема — после Чернобыльской катастрофы уехал в США, где работал таксистом и учился на юриста. Там он открыл юридическую практику, но "средним классом" быть не захотел. 

В какой-то момент ему захотелось вернуться в Украину. Он основал здесь инвестиционно-строительный холдинг и стал жить на две страны, называя себя при этом, в первую очередь, украинским бизнесменом.

В технологическом мире Гинзбург прославился показательной сделкой купли-продажи недвижимости с использованием технологии блокчейн полного цикла и смарт-контракта. Таким образом он продал небольшую квартиру в Киеве другому миллиардеру и основателю издания TechCrunch Майклу Аррингтону.

После этого стало известно, что бизнесмена интересует не только недвижимость. Уже более 5 лет он изучает технологию блокчейн, профессионально занимается криптовалютами и инвестирует в стартапы. При этом в информационном поле Гинзбург появился именно после сделки  с продажей квартиры. С декабря 2017 года он внезапно "вышел из сумрака" и начал активно раздавать интервью украинским СМИ.

В начале января 2018 года он завёл персональную и публичную страницы на Facebook, где делится ссылками на публикации, видео с конференций и саммитов и фотографиями с известными людьми, пишет "Экономическая правда".
 
 
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Американский бизнесмен украинского происхождения Марк Гинзбург прилетел в Республику Беларусь. Бизнесмен в эфире телеканала ОНТ дал свою оценку событиям в...
 
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