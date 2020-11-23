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Болельщики вновь устроили акцию протеста на футболе
Источник материала: Партизан
Во время гимна Беларуси перед матчем 29 тура чемпионата Беларуси «Городея» – «Динамо» Брест (1:4) несколько болельщиков встали, заложили руки за голову и повернулись спиной к полю, сообщает корреспондент
После этого к молодым людям подошли сотрудники милиции и отвезли в РУВД Несвижа. Позже они получили повестки в РУВД.
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Во время гимна Беларуси перед матчем 29 тура чемпионата Беларуси «Городея» – «Динамо» Брест (1:4) несколько болельщиков встали, заложили руки за голову и повернулись...
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