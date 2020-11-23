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Болельщики вновь устроили акцию протеста на футболе

23.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время гимна Беларуси перед матчем 29 тура чемпионата Беларуси «Городея» – «Динамо» Брест (1:4) несколько болельщиков встали, заложили руки за голову и повернулись спиной к полю, сообщает корреспондент Tribuna.com.

После этого к молодым людям подошли сотрудники милиции и отвезли в РУВД Несвижа. Позже они получили повестки в РУВД.
 
Теги: Брест
 
 
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Во время гимна Беларуси перед матчем 29 тура чемпионата Беларуси «Городея» – «Динамо» Брест (1:4) несколько болельщиков встали, заложили руки за голову и повернулись...
 
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