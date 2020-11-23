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О первых назначениях в администрацию Байдена будет объявлено во вторник
Источник материала: Партизан
Первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джозеф Байден может сделать уже в ближайший вторник.
"О первых назначениях избранного президента США вы узнаете во вторник", - сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC глава штаба кандидата Рон Клайн.
При этом он отказался говорить, о каких именно назначениях идет речь.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
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Первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джозеф Байден может сделать уже в ближайший вторник.
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