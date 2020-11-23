Макей решил посмешить мир: Минск намерен инициировать обсуждение на международных площадках проблем в других странах













"Мы знаем, что в ряде стран, да во всех странах существует огромное количество проблем. И если не остановится такая политика по отношению к Беларуси, мы тоже будем инициировать подобного рода обсуждение на площадках различных международных организаций по отношению к другим странам", - заявил Макей.









Говоря о дальнейшем сотрудничестве с ЕС, министр отметил, что Беларусь выступает "за логику сотрудничества".





"Мы никогда не будем инициаторами каких-то разрушающих деструктивных действий в отношении наших партнеров", - сказал он.





Глава внешнеполитического ведомства также заверил, что Беларусь хочет развивать конструктивное сотрудничество, но вынуждена отвечать на санкции.





"Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек - мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств", - сообщил глава белорусского МИД.





Как сообщалось, 6 ноября Совет Евросоюз утвердил дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Александр Лукашенко.





"Ввиду серьезности ситуации в Беларуси из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорилось в публикации в "Официальном журнале" ЕС.





Ограничительные меры вступили в силу в день официальной публикации акта.





Помимо Лукашенко, санкции введены в отношении его сына и советника Виктора Лукашенко, главы президентской администрации Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника управления МВД Романа Мельника, главы Следственного комитета Ивана Носкевича, председателя Государственного комитета судебной экспертизы Алексея Волкова, заместителей председателя Следственного комитета Сергея Аземши и Андрея Смаля, руководителя оперативно-аналитического центра Андрея Павлюченко, заместителя министра информации Игоря Бузовского, пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт, командира подразделения "Альф quot; Сергея Зубкова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.





Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам. И надо признать, что это самое малое, что мог сделать Евросоюз. Однако Минск устами Макея продолжает настаивать, что ЕС должен закрыть глаза на массовые репрессии, которых не было на континенте со времен Сталина.







