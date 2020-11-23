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Тихановская и Латушко похвалили новый формат воскресных маршей

23.11.2020 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Градус насилия со стороны режима не снижается. Но мы также знаем: режим не сумел помешать народу выйти на улицу. Каждый убедился, что это наши районы, наши города и наша Беларусь. И окончательно освободить ее можем только мы» — так прокомментировала Светлана Тихановская прошедший 22 ноября в децентрализованном формате Марш против фашизма.

Тихановская и Латушко похвалили новый формат воскресных маршей
Фото: t.me/pulpervoi

«Белорусы победили. Свободный "Каскад" перед выходом на улицу запустил в небо красно-белые шарики с национальным флагом. Жители Курасовщины гордо прошлись по району с национальной символикой и успешно рассеялись во дворах буквально за минуту до прибытия автозаков. В районе Каменной Горки и проспекта Дзержинского люди раз за разом возвращались обратно, не расходясь по домам даже после светошумовых гранат», — отметила Тихановская в своем телеграм-канале.

По ее словам, там, где люди не бегут от силовиков, меньше нападений и задержаний, и такая картина наблюдается все чаще.

«Без преувеличения сегодня вышел абсолютно весь Минск. Но регионы вышли тоже!» — подчеркнула Тихановская.

Как считает член президиума Координационного совета Павел Латушко, «каждый испытывает гордость и чувствует себя частью сильной нации, которая, осознав свое достоинство, не позволит издеваться над собой». «Собираться в своих дворах, в своих районах — эффективно. У слабовиков нет ответной стратегии против рассредоточенного организованного протеста, они мечутся, не понимая, куда идти, куда бежать, они паникуют, потому что им не хватает сил разогнать большое количество колонн, разбросанных по всему городу. Их попросту не хватает на нас всех, потому что нас большинство. Духом мы сильнее», — отметил Латушко в своем телеграм-канале.

 
Теги: Минск
 
 
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«Градус насилия со стороны режима не снижается. Но мы также знаем: режим не сумел помешать народу выйти на улицу. Каждый убедился, что это наши районы, наши города и...
 
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