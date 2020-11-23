Белорусские банки раздают подарки. В обмен на деньги

В банковской системе наблюдается высокий спрос на рублевые ресурсы. В связи с этим все банки держат ставки по рублевым депозитам населения на повышенном уровне. Сколько это продлится?





Кому нужны рубли и не нужна валюта

В банковской системе Беларуси насчитывается 24 коммерческих банка, на 13 из них приходится более 97% срочных вкладов населения.

Особенность нынешней ситуации в том, что все коммерческие банки установили высокие процентные ставки по рублевым депозитам, а крупнейшие банки страны проводят даже рекламные акции, чтобы привлечь (как рублевые, так и валютные) средства вкладчиков.

Так, «Беларусбанк», крупнейший банк страны, до конца года предлагает физлицам разместить рублевый или валютный вклад и получить снижение ставки по кредиту. Второй по величине коммерческий банк — «Белагропромбанк» — разыгрывает автомобиль и денежные призы среди тех, кто разместит относительно крупный вклад.

В свою очередь, «Белинвестбанк» не разыгрывает, а просто раздает подарки (мобильные телефоны) тем вкладчикам, которые переоформят крупный вклад. Наконец, «Паритетбанк», который до недавнего время принадлежал государству, предлагает вкладчикам бонус в виде скидки на товары в популярной сети магазинов.

В общем, бонусы и подарки в обмен на вклады банки предлагают разные.

По рублевым депозитам самые популярные сейчас ставки — 18-18,5% годовых. Именно под такую доходность многие крупные банки предлагают разместить рублевые вклады на срок 2-3 месяца. Ставки в средних банках еще выше. «Паритетбанк» предлагает — 20% годовых, «БНБ-Банк» — 20,5% годовых.

Повышенные ставки по рублевым депозитам, а также рекламные акции по стимулированию вкладчиков — реакция участников финансового рынка на отток средств физлиц, который наблюдался после президентских выборов на фоне усиления негативных ожиданий.

В августе—октябре срочные рублевые депозиты физлиц в госбанках сократились на 5-15%. В банках с иностранным капиталом также наблюдался отток средств населения, поэтому логично, что сейчас кредитные организации заинтересованы в привлечении средств физлиц для сохранения объема бизнеса в прежних масштабах и недопущения оттока вкладов в будущем.

Кстати, что касается условий размещения валютных депозитов, то большинство банков установили максимальную доходность по ним на уровне 2,3% годовых. Однако, чтобы получить такую доходность, во многих банках нужно разместить безотзывный депозит на два года.

На этом фоне выделяется предложение «Белгазпромбанка», который по валютным депозитам готов выплачивать доход в размере 2,3% годовых в случае размещения даже трехмесячного депозита. Очевидно, таким образом банк пытается компенсировать отток клиентских средств, произошедший летом из-за конфликта с государством.

Выделяется на рынке депозитов и «Приорбанк», который по всем валютным вкладам установил доходность на уровне… 0,01% годовых. Видимо, коммерческому банку с австрийским капиталом иностранная валюта сейчас совсем не нужна, поэтому «Приорбанк» готов принять ее разве что на хранение.

Однако в целом условия привлечения банковских (рублевых) депозитов сейчас довольно привлекательные, что позволило в ноябре фактически остановить отток депозитов.

«Что касается депозитного рынка, то отток вкладов, пик которого пришелся на август, в последнее время существенно замедлился. Оперативная статистика, которую мы имеем по ноябрю, говорит о том, что там цифры (оттока) близки к нулю», — рассказал начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы БелаПАН во время ноябрьского пресс-брифинга.

Вкладчики играют в короткую

Представители банковского сектора говорят, что сейчас пользуются спросом практически только краткосрочные (до трех месяцев) рублевые депозиты. На длинный срок население открывать вклады опасается.

«Люди сейчас не готовы фиксироваться в рублях на длительный срок. Все хотят открывать рублевые вклады на короткий срок», — пояснил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

Банки, в свою очередь, не понимая, как дальше будет развиваться ситуация в стране, высокие процентные ставки (18-20% годовых) по длинным вкладам (со сроком размещения 1 год и более) не устанавливают.

А вот валютные ресурсы многим коммерческим банкам сейчас менее нужны, чем рублевые. Видимо, на фоне усиления девальвационных ожиданий в последние месяцы количество желающих брать валютные кредиты стало сокращаться.

«Востребованность валюты для кредитования несущественная, поэтому нет смысла стимулировать ее привлечение. Для выдачи кредитов сейчас нужны рубли, а их не хватает, поэтому и ставки по рублевым вкладам выросли», — пояснил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

Как долго будут сохраняться повышенные ставки по рублевым вкладам и стоит ли ожидать роста таких депозитов в банковской системе?

Фото спикера «Максимальные ставки по рублевым депозитам сейчас 18-20% годовых. Вряд ли в этих условиях жадность победит страх, и люди, которые на фоне ухудшения ситуации в стране после выборов снимали депозиты, понесут их обратно. Такое действительно бывало в предыдущие кризисы, но для этого доходность по рублевым депозитам должна превышать 30-40% годовых», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его мнению, ставки по рублевым депозитам могут снизиться после 19 января, если Нацбанк отменит действующие ограничения (введенные в августе на фоне ажиотажного спроса на валюту и импортные товары) по предоставлению рублевой ликвидности коммерческим банкам.

Однако экономисты пока не видят фундаментальных предпосылок для того, чтобы Нацбанк отменял действующие ограничения и стимулировал снижение процентных ставок как по рублевым депозитам, так и по рублевым кредитам (последние, кстати, превышают 20% годовых).

фото спикера «Ключевая причина высоких ставок — политический кризис, который до сих пор не урегулирован. Поэтому динамика процентных ставок на денежном рынке, в том числе по вкладам и кредитам, будет зависеть от политической ситуации в стране. Если политический кризис не будет урегулирован, процентные ставки останутся на высоком уровне», — полагает аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

В нынешних политико-экономических условиях, полагает он, вкладчики если и будут проявлять интерес к рублевым депозитам, то только на короткий срок.

Между тем, Нацбанк довел до банков на прошлой неделе задачу обеспечить в 2021 году рост долгосрочных рублевых депозитов — как минимум, на прогнозируемый уровень инфляции (на 5%).

«Привлечение долгосрочных рублевых ресурсов способствовало бы девалютизации пассивов банков и увеличило бы количество длинных денег в системе. Однако до тех пор, пока в стране сохранится политический кризис, а в экономике сохранится высокая неопределенность, этого не произойдет», — полагает Муха.

Последние заявления Евросоюза , говорит аналитик, свидетельствуют о том, что доступ для государства к валюте на внешних рынках закрывается.

«Ожидать, что на этом фоне вкладчики будут размещать денежные средства в банках на длительный срок, вряд ли стоит», — резюмировал Муха.