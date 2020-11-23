Глава МИД Макей пообещал расширить санкционные списки против Евросоюза

Беларусь готова на ряд мер в ответ на введенные санкции, в частности, расширит «черный» список европейских политиков, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1».





По мнению Макея, «нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику, в этом лежит выживание Беларуси как государства» — более 50% белорусского экспорта приходится на страны Европейского союза, «дальней дуги» и других государств. Однако «меняется расстановка сил, и мы должны учитывать то, как к нам относятся наши партнеры», отметил чиновник.

Беларусь, подчеркнул Макей, заявляет о намерении «развивать конструктивное сотрудничество». «Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно же, будем вынуждены адекватно отвечать», — пообещал министр.

В частности, после того, как Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек — «мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств».

Среди других действий, по словам Макея, — приостановка работы Координационной группы «Беларусь-Европейский союз», диалога по правам человека с ЕС. «Приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейский союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью», — заявил чиновник.

Беларусь также не видит «особого смысла работать полноценно в рамках инициативы "Восточное партнерство"». Под вопросом могут оказаться перспектива сотрудничества с Европейской комиссией и ЕС по вопросам атомной энергетики, борьбы с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, контрабандой наркотиков, сотрудничество в таможенной сфере, гуманитарные и образовательные программы. Кроме того, министр отметил, что Беларусь может инициировать обсуждение на площадках международных организаций проблемы других стран.

Макей обвинил во вмешательстве во внутренние дела Беларуси Польшу, которое заключается в указаниях «известных телеграм-каналов по совершению чуть ли не диверсий на железных дорогах и так далее».