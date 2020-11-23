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Барсуков пообещал «навести порядок» в Минске

23.11.2020 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко дал команду навести порядок в Минске, и он будет наведен, заявил в эфире телеканала СТВ помощник президента — инспектор по городу Минску Александр Барсуков, ранее занимавший должность заместителя министра внутренних дел.

Барсуков пообещал «навести порядок» в Минске
Фото: president.gov.by

«Мы сделаем все возможное, чтобы не омрачить людям праздник. Порядок глава государства дал команду навести — он будет наведен. Если кто-то этого не хочет — пожалуйста, ребята, успокойтесь. Всё прошло, призадумайтесь немножко. Это чревато последствиями, с огнем играете», — пригрозил Барсуков.

По его утверждению, «в последний период времени поступает масса звонков: в горисполком люди обращаются, в райисполкомы, даже в ГОВД на линию 102: "Когда вы наведете порядок? Наведите, пожалуйста, порядок"».

«Их (протестующих. — ред.) меньшинство, но очень агрессивное меньшинство, — считает Барсуков. — Какое вы имеете право? Если не понимаете по-хорошему, ну, тогда извините… На то и власть, чтобы употребить власть. Правильно сделал глава государства, дал неделю на наведение порядка».

Он считает, что минчане правильно восприняли задержания, поддержал коммунальные службы, отметив, что «нелегко сегодня этим бедолагам», и омоновцев. «Вы выдержали, вы выстояли, вы остальным странам СНГ показали: ребята, можно выстоять, можно навести порядок, когда мы все вместе, силовой блок», — сказал бывший милицейский чиновник.

Примерами, как в Минске «раскачивают ситуацию», он назвал случаи, когда перед троллейбусами, которые «выходят из парка, разбрасывают шипы, троллейбус дальше не пойдет и остальные не пойдут»; перекрытие движения, повреждение светофоров, чтобы уверить, что это «власть не сработала, это власть виновата». «Вода перестала течь — власть виновата. Ну вы же, пожалуйста, подумайте, как логически все складывается», — сказал Барсуков.

Он призвал не делать из силовиков врагов народа. «Вы на улицу не выйдете вообще, будете бояться, короткими перебежками бегать, что вернетесь в старые какие-то времена, как у нас 90-е были», — считает помощник Лукашенко.

Александр Барсуков предложил учиться на чужих ошибках — «Украина рядышком». «Оплот демократии, который нас учит, как нужно себя вести. Да, у них, оказывается, демократичный газ, демократичное применение физической силы и так далее. Легко так со стороны наблюдать и давать оценку кому-то, посмотрите, пожалуйста, на себя. Посмотрите, что в Польше», — призвал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко дал команду навести порядок в Минске, и он будет наведен, заявил в эфире телеканала СТВ помощник президента — инспектор по городу Минску...
 
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