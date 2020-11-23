|
Будем скучать: Кейт Миддлтон рассказала о утрате в семье
23.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон объявили о печальной потере: у герцогов Кембриджских умерла любимая собака Лупо.
Черный кокер-спаниель жил в семье на протяжении девяти лет и был подарен герцогам сразу же после свадьбы, за несколько лет до рождения первенца пары - принца Джорджа. После рождения первого сына принц Уильям как-то признался, что его приоритеты - "Кэтрин и теперь малыш Джордж, и, конечно Лупо".
Новая публикация Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram расстроила британцев: герцоги Кембриджские объявили о трагической потере своего любимого пса.
"Очень грустно, что в минувший уикенд скончался наш дорогой Лупо. Он был сердцем семьи на протяжении девяти лет и мы будем скучать по нему", - подписали снимок пса супруги.
Лупо был не просто другом герцогов, но и настоящим советником: именно пес помог молодой паре выбрать имя для первенца. Нерешительные Кейт и Уильям написали имена на стикерах и раскидали их по полу. Тогда спаниель подошел к одному из них и ткнул носом в стикер с именем Джордж.
Любовь к собакам - особая черта не только королевской семьи, но и семьи его жены: так, брат Миддлтон Джеймс основал бренд в честь своего спаниеля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей выражают соболезнования герцогам Кембриджским и их наследникам, потерявшим любимого члена семьи.
|
Архив (Разное)