Белагропромбанк провел для студентов конкурс на лучшее кейс-решение для агроусадеб Беларуси

Источник материала: ProBusiness

С 1 сентября по 18 ноября в Беларуси проходил уникальный конкурс среди студентов, организованный Белагропромбанком , — кейс-чемпионат «Агро 2.0» . Ребятам предстояло подготовить кейс-решения для агроусадеб Беларуси, которые бы помогли еще больше раскрыть потенциал конкретной усадьбы или добавить ей коммерческое преимущество перед другими.



Победитель кейс-чемпионата — команда «Культурная революция» (Белорусский государственный университет)

В кейс-чемпионате «Агро 2.0» приняло участие более 350 человек — студентов из 22 вузов — всего 131 команда. 38 агроусадеб представили свои кейс-задания. В финал конкурса вышло 70 проектов. На кону были крупные призы от банка, но все же основным мотивирующим началом для ребят послужили желание проявить свой исследовательский потенциал и, конечно, творческий азарт.

Какие задачи стояли перед участниками?

Ребята получали задания от владельцев агроусадеб и под чутким руководством преподавателей вузов готовили креативные предложения в виде презентаций. Здесь были и бизнес-планы, и проекты ландшафтного дизайна, и дорожные карты по организации фестивалей. Для того чтобы сделать свои кейс-решения максимально полезными, ребята даже выезжали в агроусадьбы, общались с их владельцами. Кроме того, помогали студентам и сотрудники банка: для участников проводились онлайн-консультации по созданию презентаций, по разработке бизнес-планов, по созданию личного бренда.

Финал прошел в формате онлайн-марафона, на котором демонстрировались видеопрезентации. Восьмичасовой онлайн-марафон был эмоциональным, содержательным и волнительным до последней секунды! Представленные командами пятиминутные видео приятно удивили членов жюри: бизнес-планы развития агроусадеб были удачно дополнены спецэфектами, фото усадеб, материалом с национальным колоритом.



Команда «Technology of success» (Белорусский государственный технологический университет) заняла 2 место

Культурная революция в деле

Кульминационным моментом стало онлайн-голосование зрителей и, конечно, общее подведение итогов. Лучшей была признана команда «Культурная революция» (БГУ), которая предложила развитие агроусадьбы на основе национальной идентичности.

— Ребята вложили душу в свои работы, и отрадно, что многие команды готовы сами воплотить свои идеи в жизнь, — отметил председатель организационного комитета кейс-чемпионата, заместитель директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк» Максим Басалыга. — Я уверен, конкурс даст новый импульс развитию агротуристической отрасли и это положительно скажется на состоянии экономики малых населенных пунктов Беларуси.

Также он отметил, что весной 2021 года Белагропромбанк проведет новый масштабный образовательный проект.

Высоко оценил кейс-решения студентов начальник Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак, подчеркнув, что банк сегодня готов дать ребятам доступ к своей базе знаний по созданию инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса в стране как резидентам предпринимательской экосистемы банка.

— Мы пристально следили за развитием событий во время кейс-чемпионата. Хочется отметить высокий уровень работ, именно поэтому подчеркиваем свою готовность зачислить вас в ряды резидентов предпринимательской экосистемы банка и дать вам доступ к базе знаний, которую мы накапливаем во время работы нашего проекта, а также вы можете стать волонтерами и участниками различных бизнес-инициатив, которые у нас реализовываются. Предлагаем вам, ребята, не останавливаться на достигнутом и продолжить реализацию своих бизнес-идей, приняв участие в совместном международном проекте «Yes». Основной целью проекта является создание и развитие предпринимательской инфраструктуры в регионах страны. В рамках проекта вы получите: помощь в профориентации и поддержку карьерного роста; бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности, открытия и ведения своего дела или бизнеса; бесплатное консультирование по разработке, регистрации и реализации бизнес-проекта в регионе проживания, — сказал Дмитрий Примак.



Третье место досталось команде «Альфа» (Белорусско-Российский университет)

Победители:

1 место — команда «Культурная революция» (Белорусский государственный университет)

2 место — команда «Technology of success» (Белорусский государственный технологический университет)

3 место — команда «Альфа» (Белорусско-Российский университет).