Российский теннисист победил на итоговом турнире ATP и установил новый рекорд

Источник материала: Tut.by

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, в финале итогового турнира ATP обыгравший Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4), второй год подряд завершил сезон в топ-5 рейтинга, передает sports.ru.



Фото: Reuters

24-летний Медведев — второй в истории чемпион ATP Finals, выигравший титул спустя год после всех поражений на дебютном итоговом. Первым это сделал Новак Джокович в 2008 году.

Также Медведев впервые в истории обыграл на одном итоговом всех представителей топ-3.

На групповом этапе он победил № 1 Джоковича, в полуфинале № 2 Надаля, во вчерашнем финале — № 3 Тима.

До него только трем игрокам в истории ATP-тура (т.е. с 1990 года) удавалось победить всех из первой тройки на одном турнире (но не на итоговом): Давиду Налбандяну (Мадрид, 2007), Джоковичу (Монреаль, 2007) и Борису Беккеру (Стокгольм, 1994).