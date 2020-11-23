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УК: за укрывательство лица, совершившего тяжкое преступление, предусмотрено до двух лет лишения свободы
Источник материала: Onliner
Продолжаем цитировать действующее законодательство во многом как напоминание тем, кто это самое законодательство должен охранять. В данном случае приводим статью 405 Уголовного кодекса, в которой говорится об укрывательстве преступлений.
1. Заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего тяжкое преступление, либо орудий и средств совершения этого преступления, следов преступления или предметов, добытых преступным путем, — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.
2. То же деяние в отношении особо тяжкого преступления — наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
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УК: за укрывательство лица, совершившего тяжкое преступление, предусмотрено до двух лет лишения свободы
Продолжаем цитировать действующее законодательство во многом как напоминание тем, кто это самое законодательство должен охранять. В данном случае приводим...
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