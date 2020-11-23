Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси озвучил оптимистичные сроки запуска локального производства российской вакцины "Спутник V". И эти сроки не вызывают оптимизма.

"Первые [партии вакцины] будут в этом году, конечно же… То есть в лабораторных условиях первая партия, я уверен, что будет в этом году", - сказал и.о. министра здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич, отвечая на вопрос о начале производства вакцины в Беларуси.

«Масштабирование, промышленное производство – это уже будет следующий год, это будет максимально быстро для того, чтобы начинать вакцинацию. Планы и ресурсы, я подчеркну, ресурсы уже зарезервированы. Они для нас определены, и в любом случае вакцинация будет проведена», - сказал чиновник.

На вопрос о сроках масочного режима Пиневич ответил, что считает целесообразным продление масочного режима до июня 2021 года.