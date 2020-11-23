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Сенатор-республиканец призвала Трампа начать передачу власти

23.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала президента страны Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену по итогам президентских выборов в стране.

«Кампания по давлению на законодателей Штатов с целью влияния на исход выборов не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом. Пора начать полный и официальный переходный процесс», — написала в твитер Мурковски, передает РБК.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ присудили победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Предварительно, он набрал от 279 до 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходим минимум в 270 голосов.

 
 
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Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала президента страны Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от...
 
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