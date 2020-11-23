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Власти Беларуси задергались после согласия стран ЕС ввести экономические санкции

23.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Согласие стран ЕС оперативно подготовить и вести пакет экономических санкций против режима Лукашенко вызвал болезненную реакцию у белорусских властей, которые до этого лишь посмеивались от введенных Западом политических санкций.

Как прозрачно намекнул глава МИД РБ Владимир Макей, власти Беларуси готовы начать торг.

«Эти призывы к экономическим санкциям в моем понимании не просто большая глупость - это большая опасность для государственности Беларуси в целом», - апеллировал в воскресенье глава МИД РБ Владимир Макей к представителям белорусской оппозиции в вечернем эфире зомбоящика.

«Если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане", - сказал Макей.

Он признал, что власти будут обсуждать с Евросоюзом и США целесообразность введения экономических санкций против синеокой, утверждая, «на Западе существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры».

При этом, Макей не удержался от угроз ответить тем, " кто хочет пожара в этом регионе". "И вот тогда уже жарко будет и вокруг Беларуси", - пригрозил глава МИД РБ.

 
 
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Согласие стран ЕС оперативно подготовить и вести пакет экономических санкций против режима Лукашенко вызвал болезненную реакцию у белорусских властей, которые...
 
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