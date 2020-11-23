Дарья Чульцова / Белсат





"Еврорадио" . Девушку задержали 15 ноября вместе журналисткой Екатериной Андреевой во время стрима с "Площади Перемен". Их судили в один день и назначили семь суток ареста, передает





Во время отбывания ареста Андреевой предъявили обвинение в "массовых беспорядках" (ч. 1 ст. 342). Мерой пресечения ей назначили два месяца ареста.





Можно предположить, что такое же обвинение предъявили и Чульцовой, пишет заместитель директора "Белсата" Алексей Диковицкий. При этом он добавляет, что адвокат оператора дал подписку о неразглашении.





Также за решеткой остается задержанная на прошлой неделе журналистка TUT.by Екатерина Борисевич. Ее подозревают в разглашении медицинской тайны, повлекшей существенный вред. По предварительным данным, Борисевич находится в СИЗО КГБ.