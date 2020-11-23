Недавно награждали, а сейчас увели в наручниках руководителя в Ганцевичском районе













В Ганцевичском районе задержали руководителя предприятия. Речь идёт о директоре ОАО “Хотыничи” Михаиле Сергиене.





пишет "Первый регион". Из здания хозяйства, по словам очевидцев, его выводили в наручниках работники правоохранительных органов. В чем именно подозревают главу фирмы, неизвестно. По всей видимости, у силовиков возникли вопросы к сделкам ОАО,"Первый регион".





Ранее Михаил Сергиеня уже привлекался к уголовной ответственности. Однако это не помешало ему возглавить ОАО “Хотыничи”.





Жители Хотынич говорят много положительных слов в адрес Михаила Григорьевича. Его считают крепким хозяйственником.





В сентябре 2020 года глава ОАО “Хотыничи” был в составе ганцевичской делегации на областных “Дожинках” в посёлке Дивин Кобринского района. Там он и ещё трое руководителей из Ганцевичского района были награждены. На “Дожинках-2019” Михаилу Сергиене в числе победителей районных соревнований вручали диплом и денежную премию.





Официальных комментариев правоохранительных органов пока не было. В самом хозяйстве телефоны не отвечают.







