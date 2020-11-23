Прогноз по валютам: еще неделю доллар будет дешеветь

















– Основные тенденции прошедшей недели на внешних валютных рынках - это снижение доллара и укрепление российского рубля.

За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1810 до 1,1870, или на 0,5%.





Российский рубль укрепился и к доллару, и к евро.





Доллар в России подешевел с 77,3 российского рубля до 76,1, или на 1,6% .





Евро снизился с 91,3 до 90,3 российского рубля, или на 1,1% .





В результате к белорусскому рублю доллар подешевел, евро почти не изменился, а российский рубль вырос. Доллар снизился на 0,57%, евро подешевел на 0,06%, а российский рубль подорожал на 1,04%.





Рост российского рубля утянул стоимость валютной корзины вверх. То есть, после двух недель укрепления, белорусский рубль к корзине снизился. За неделю валютная корзина подорожала на 0,33%.





На наступившей неделе возможен рост нефтяных котировок и в этой связи российская валюта может продолжить укрепление к доллару.





На этом фоне у нас доллар может снизиться до 2,54 белорусского рубля .





Евро сильно не изменится и останется вблизи 3,03 белорусского рубля .





А российский рубль может подорожать до 3,39 белорусского рубля за 100 российских. Но это прогноз, которому вы не обязаны верить.







