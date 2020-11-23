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Прогноз по валютам: еще неделю доллар будет дешеветь
Источник материала: Партизан
В Беларуси на минувшей неделе доллар подешевел. Каким будет курс американской и других иностранных валют в конце ноября? От чего зависит обменный курс на этой неделе? Об этом в комментарии
– Основные тенденции прошедшей недели на внешних валютных рынках - это снижение доллара и укрепление российского рубля.
За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1810 до 1,1870, или на 0,5%.
Российский рубль укрепился и к доллару, и к евро.
Доллар в России подешевел с 77,3 российского рубля до 76,1, или на 1,6% .
Евро снизился с 91,3 до 90,3 российского рубля, или на 1,1% .
В результате к белорусскому рублю доллар подешевел, евро почти не изменился, а российский рубль вырос. Доллар снизился на 0,57%, евро подешевел на 0,06%, а российский рубль подорожал на 1,04%.
Рост российского рубля утянул стоимость валютной корзины вверх. То есть, после двух недель укрепления, белорусский рубль к корзине снизился. За неделю валютная корзина подорожала на 0,33%.
На наступившей неделе возможен рост нефтяных котировок и в этой связи российская валюта может продолжить укрепление к доллару.
На этом фоне у нас доллар может снизиться до 2,54 белорусского рубля .
Евро сильно не изменится и останется вблизи 3,03 белорусского рубля .
А российский рубль может подорожать до 3,39 белорусского рубля за 100 российских. Но это прогноз, которому вы не обязаны верить.
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В Беларуси на минувшей неделе доллар подешевел. Каким будет курс американской и других иностранных валют в конце ноября? От чего зависит обменный курс на этой...
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