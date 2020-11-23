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БАТЭ разгромил «Белшину», жодинское «Торпедо» одолело «Ислочь» в предпоследнем туре чемпионата страны

23.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 ноября прошли матчи предпоследнего, 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу.


БАТЭ (Борисов) — Белшина (Бобруйск) — 5:0


22 ноября. Борисов. Арена Анатолия Капского.

Судья: Д.Доля (Гродно).

БАТЭ: Чичкан — А.Филипович, Я.Филипович, Филипенко, Настич (Копитович, 81) — Яблонский, Бага (Бессмертный, 72) — Нехайчик, Мукам, Милич — Скавыш (Сигневич, 66).
Запасные: Кудравец, Мякиш, Сарока.

Белшина: Харитонович — Кучинский, Сазонович (Лебедев, 45), Одеоибо (Бутаков, 69), Кирисов — Нечаев, Бордуков, Салимов, Ясюкевич, Левицкий (Соланович, 46) — Ковель.

Голы: 1:0 — Мукам (39). 2:0 — Скавыш (56, с пенальти). 3:0 — Скавыш (57). 4:0 — Нехайчик (74). 5:0 — Милич (90+1).

Предупреждения: Левицкий (30), Лебедев (67).


Послематчевый комментарий главного тренера БАТЭ Александра Лисовского:

- Начали скованно. Потом забили — молодцы. Во втором тайме увеличили преимущество. Заслуженная победа.

- Мукам сыграл на позиции Драгуна. Удивило?
- Нисколько. Поэтому он и вышел в старте.

- Почему заменили Скавыша так рано?
- Он наигрался за сборную. Да и не хотели, чтобы он получил четвертую карточку.

- Виллюмссон и Володько не попали в заявку. Почему?
- У них микротравмы.

Остальные матчи 29-го тура:


Торпедо-БелАЗ (Жодино) - Ислочь (Минский р-н) - 2:0
Торпедо-БелАЗ: Бушма — Устинов, Яшин, Аусси, Бордачев (Николаевич, 74) — Капленко, Хачатурян (к) — Габовда, Велозо (Павлюковец, 88), Габриэл Рамос — Д.Антилевский (Афанасьев, 64).
Голы: 1:0 - Антилевский (45, с пенальти). 2:0 - Габовда (60).

Смолевичи - Славия (Мозырь) - 0:3
Смолевичи: Лазовский — Бочеров, Потапенко, Савостиков (Демченко 59), Ханкевич, Шавель, Александров, Алибеков, Джигеро, Жевнеров (к), Макаров.
Голы: 0:1 - Слюсар (5). 0:2 - Тлупов (90). 0:3 - Жевнеров (90+2, автогол).

Городея - Динамо (Брест) - 1:4
Голы: 0:1 - Гордейчук (50). 1:1 - Сайчич (53, со штрафного). 1:2 - Лаптев (63). 1:3 - Милевский (78). 1:4 - Нойок (90).
На 85 минуте Диалло (Динамо) не реализовал пенальти (штанга).

Нёман (Гродно) - Слуцк - 1:0
Гол: 1:0 - Кадимян (29).

Минск - Витебск - 2:2 
Голы: 1:0 - Евдокимов (6). 2:0 - Ал.Васильев (17). 2:1 - Клопоцкий (43). 2:2 - Червяков (90+2).
На 87-й минуте удалён Ануфриев (Минск).

Рух (Брест) - Шахтер (Солигорск) - 1:2
Голы: 0:1 - Антич (8). 1:1 - В.Садовский (13). 1:2 - Архипов (21).

Энергетик-БГУ (Минск) - Динамо (Минск) - 2:3
Голы: 0:1 - Климович (9). 1:1 - Бакич (11). 1:2 - Климович (13). 1:3 - Шикавка (41, с пенальти). 2:3 - Бакич (48).

Заключительные матчи чемпионата состоятся 28 ноября:


"Динамо" (Минск) - БАТЭ, "Шахтер" - "Минск", "Динамо" (Брест) - "Нёман", "Витебск" - "Торпедо"-БелАЗ, "Ислочь" - "Городея", "Славия" - "Энергетик"-БГУ, "Белшина" - "Рух", "Слуцк" - "Смолевичи".
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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22 ноября прошли матчи предпоследнего, 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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