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Кузнецов: Воскресные минские протесты – успех, который может стать новой точкой роста

23.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов — о воскресных акциях в столице.


Фото Наша Ніва

– Сегодняшние минские протесты однозначно выглядят как успех белорусов и, возможно, могут вдохновить многих и стать новой точкой роста, – написал Кузнецов. – В принципе, по другому, наверное, и быть не могло.

В последние недели власть откровенно вела войну против дворов, и дворы и районы в ответ мобилизовались. Всё целиком логично: когда подбираются уже к твоему подъезду, включается принцип «Отступать некуда».

Только за последние 10 дней режим убил человека в районе, опробовал тактику блокады через отключение от коммуникаций в Новой Боровой, по районному же принципу разделил Минск на гетто.

Только вот, похоже, все это сыграло против властей. Чтобы подавить протест во всех районах, микрорайонах и дворах двухмиллионного города, нужно вводить военное положение и использовать армию.

Открыто и массово включать в такого рода противостояния солдат боятся все диктаторы. Военные – не церберы и история учит, что в самый неожиданный момент могут поступить отнюдь не так, как от них ожидается.

Формируя сегодня свои локальные колонны, люди демонстрировали удивительную решимость и мужество. От гранат и выстрелов уже почти не разбегаются, арестовывать своих не дают все чаще.


Становится очевидным, что то самое «ядро протеста», про которое многие говорят, настроено серьёзно и уходить с улиц не намерено. Силовиков же в таком формате на весь город явно не хватает. Этот расклад может вдохновить многих из тех кто, возможно, подустал или взял паузу в ожидании новых решений.

Если такое случится, сценарий, при котором районные колонны в один момент сольются в центре и повторится картина августа-сентября кажется вполне вероятным. В какой-то момент, не обязательно прямо сейчас, это вполне может случиться.

Только вот настроения у протестующих уже отнюдь не такие, как были ранее и большой вопрос, станут ли они расходиться, если опять сумеют занять центр.

Власти нужно с этим бороться, но как? Ни драки с убийствами, ни отключения воды и тепла, ни введение гетто не помогли. Они, конечно, будут думать. Пусть думают.

Мы же пока фиксируем, что в той самой борьбе «на износ», которой являются мирные протесты и о которой мы говорим все эти сто дней, сегодняшний день сказал новое слово.

Белорусы показали, что силы, решимость и ресурсы продолжать ещё есть.

Как там с этим обстоят дела у силовиков? Мы, конечно, точно не знаем. Но, судя по некоторым моментам сегодняшних противостояний, вероятность того, что не очень – присутствует.

Накануне «выборов» Караев, обращаясь к сотрудникам МВД, предупредил, что «предстоят высокие физические и психологические нагрузки». Вот только, по-моему, он своих не предупредил, что эти нагрузки – ну очень надолго.

Похоже, как раз «до конца».
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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