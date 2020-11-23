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Почти 1700 грузовиков: очереди на границе с Евросоюзом увеличиваются

23.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Согласно оперативным данным, размещенным на сайте Государственного таможенного комитета, около 1700 грузовиков стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

Почти в два раза увеличились очереди в латвийском направлении: выезда ждут водители в "Григоровщине" и "Урбанах" – по 164 и 330 грузовых автомобилей соответственно.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГПК предупреждает о возможных проблемах в пункте пропуска "Бенякони"

Выезда в Литву, по данным ГПК на утро понедельника, ждут более 1000 большегрузов. Самая большая очередь в пункте пропуска "Каменный Лог", где в данный момент находятся 380 фур. В "Котловке", "Бенякони" и "Привалке" также наблюдаются пробки – 240, 245 и 190 машин.

На польском направлении очередь есть в "Брузгах" – здесь "застряло" 110 фур. В "Берестовице" выезда ожидают 35 грузовиков.

Всего в очередях на белорусской границе на выезд в страны ЕС стоят 1694 большегруза. По сравнению с утром воскресенья, очереди стали более чем на 550 машин.

В минувшее воскресенье, 22 ноября, Гродненская региональная таможня проинформировала, что литовская сторона снова неритмично принимает транспорт, из-за чего в пунктах пропуска скопились большие очереди.

"За предыдущие две ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 грузовых автомобилей", – сообщили там.

Также в течение вчерашнего дня были проблемы и с литовским программным продуктом контролирующих служб.

Напомним, Гродненская таможня уже выступала с заявлением об очередях на белорусско-литовской границе, объяснив, что проблемы происходят по вине литовской стороны.

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Теги: Минск
 
 
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