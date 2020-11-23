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Список задержанных в воскресенье вырос почти до четырехсот человек
23.11.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: svaboda.org
Как сообщает центр «Весна», задержания проходили в течение всего дня в разных районах города. Против демонстрантов применялись спецсредства.
Прошедший в минувшее воскресенье "Марш против фашизма" не был централизованным – чтобы избежать массовых зеадержаний, люди собирались в группы и колонны в своих районах и следовали по своим маршрутам.
Тем не менее, задержано было снова несколько сотен человек. Как сообщает центр «Весна», задержания проходили в течение всего дня в разных районах города с применением спецсредств. Всего, по данным на утро 23 ноября, в списке задержанных, составленном правозащитниками, более 370 человек.
В МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств в отношении протестующих. Работа мобильного интернета и закрытых ранее станций метро восстановилась после 16 часов.
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Как сообщает центр «Весна», задержания проходили в течение всего дня в разных районах города. Против демонстрантов применялись спецсредства.
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