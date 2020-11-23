|
Болельщики во время гимна повернулись спиной к полю и заложили руки за голову. Их доставили в РУВД
Источник материала: Tut.by
Во время гимна Беларуси перед матчем 29 тура чемпионата Беларуси «Городея» — «Динамо» Брест (1:4) как минимум два болельщика встали, заложили руки за голову и повернулись спиной к полю,
После этого к молодым людям подошли сотрудники милиции и отвезли в РУВД Несвижа. Позже их отпустили с повестками явиться в РУВД (вероятно, для рассмотрения административного правонарушения).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произошло перед матчем «Городея» - «Динамо» Брест.
|
Архив (Разное)