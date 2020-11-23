Болельщики во время гимна повернулись спиной к полю и заложили руки за голову. Их доставили в РУВД

Источник материала: Tut.by

Во время гимна Беларуси перед матчем 29 тура чемпионата Беларуси «Городея» — «Динамо» Брест (1:4) как минимум два болельщика встали, заложили руки за голову и повернулись спиной к полю, сообщает Tribuna.com.



Фото: «Трибуна»

После этого к молодым людям подошли сотрудники милиции и отвезли в РУВД Несвижа. Позже их отпустили с повестками явиться в РУВД (вероятно, для рассмотрения административного правонарушения).