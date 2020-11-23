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Умер один из вдохновителей Ice Bucket Challenge - он болел боковым амиотрофическим склерозом

23.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Патрик Куинн, страдавший от бокового амиотрофического склероза (ALS), умер в возрасте 37 лет, передает TJournal со ссылкой на его страницу в Facebook. «Мы будем помнить его за способность воодушевлять и за мужество, которое он проявил в неустанной борьбе с ALS», — говорится в сообщении.


Фото из твиттера ALS

Куинну диагностировали заболевание в 2013 году, а через год он принял участие во флешмобе Ice Bucket Challenge и был одним из популяризаторов «величайшей в истории кампании в социальных сетях», говорится в заявлении ALS. Идея флешмоба заключалась в том, чтобы вылить на себя ведро холодной воды — эти ощущения позволяют почувствовать скованность мышц, которую ощущают больные боковым склерозом. Участники должны пожертвовать 10 долларов благотворительной ассоциации ALS и бросить вызов еще трем людям, а отказавшиеся выливать на себя воду должны пожертвовать 100 долларов.

Флешмоб начался в 2014 году с ролика, записанного профессиональным гольфистом Крисом Кеннеди — братом жены Энтони Сенерчиа, страдавшим боковым амиотрофическим склерозом. Позже к нему присоединился Пит Фрейтс, также страдавший заболеванием, и Патрик Куинн. Флешмоб быстро разошелся в Сети, и в нем среди прочих участвовали Бил Гейтс и Марк Цукерберг. Сенерчиа, вдохновивший создателей флешмоба, умер в 2017 году. Фрейтс, один из главных популяризаторов кампании, — в 2019.

 
 
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Флешмоб привлек 200 миллионов долларов в благотворительный фонд, боровшийся с этим заболеванием.
 
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