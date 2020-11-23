Источник материала: Onliner

В УВД Брестской области рассказали о курьезном случае, главным героем которого стал 43-летний житель Бреста, который, «освободившись из мест лишения свободы, вновь принялся „зарабатывать“ мелкими кражами». Как принято говорить в таких случаях, он и предположить не мог, с кем его сведет судьба.

В милиции рассказали, что мужчина вышел «на дело» вечером.

— Прохаживаясь у припаркованных на улице машин, брестчанин стал проверять надежность их замков. После нескольких неудачных попыток ему повезло: один из автомобилей оказался незапертым. Мужчина беспрепятственно проник в салон BMW и похитил оставленные в нем очки, FM-модулятор и флеш-карту. Затем он продолжил свои «прогулки», стараясь не привлекать лишнего внимания. Однако следующие несколько авто оказались запертыми, — отметили в областном УВД.

Затем брестчанин увидел микроавтобус. Ну мало ли, действительно, в Бресте микроавтобусов. Подошел, дернул за ручку. Дверь открылась.

— Он шагнул в салон и увидел… сотрудников ОМОНа. Микроавтобус был служебным авто отряда милиции особого назначения. Мужчина не растерялся и сказал присутствующим, будто он ошибся автомобилем, — описали произошедшее в УВД.

Сообщается, что поведение этого человека привлекло внимание другого сотрудника ОМОНа, находившегося в автомобиле поблизости.

— Первое, на что я обратил внимание, — солнечные очки! Немного странно видеть человека в солнечных очках в темное время суток. Я стал наблюдать за этим мужчиной в боковое зеркало. Он не делал резких движений, вел себя осторожно, но его поведение было не совсем обычным для простого прохожего. А когда он «случайно» заглянул в служебный автомобиль, сомнений не осталось: это автомобильный воришка. Мы его задержали, — рассказал он.

Мужчина был доставлен в Ленинский РОВД Бреста. При нем находилось похищенное имущество. Вещи вернули хозяйке на следующий день.