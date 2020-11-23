Минчанам предлагают переименовать остановки в связи с открытием станции метро. Опрос

Источник материала: Onliner

Администрация Московского района предложила минчанам сменить названия нескольких остановок, расположенных вблизи недавно открывшейся станции метро «Площадь Франтишка Богушевича».

Четыре остановочных пункта, которые сейчас носят название «Музычны тэатр», предлагают переименовать в «Станцыя метро „Плошча Францішка Багушэвіча“» (на белорусском), «Станция метро „Площадь Франтишка Богушевича“» (на русском языке). Речь идет об остановках на пр-те Дзержинского в направлении пер. Розы Люксембург, на ул. Клары Цеткин в направлении пл. Мясникова, на ул. Немиге в направлении ул. Городской Вал, на ул. Клары Цеткин в направлении ул. Карла Либкнехта.

Выразить свое мнение можно, приняв участие в опросе, размещенном на сайте администрации. Но в опросе Onliner немного больше вариантов ответа.

Как, по-вашему, должны называться остановки рядом с метро «Площадь Франтишка Богушевича»?

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