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Минчанам предлагают переименовать остановки в связи с открытием станции метро. Опрос
Источник материала: Onliner
Администрация Московского района предложила минчанам сменить названия нескольких остановок, расположенных вблизи недавно открывшейся станции метро «Площадь Франтишка Богушевича».
Четыре остановочных пункта, которые сейчас носят название «Музычны тэатр», предлагают переименовать в «Станцыя метро „Плошча Францішка Багушэвіча“» (на белорусском), «Станция метро „Площадь Франтишка Богушевича“» (на русском языке). Речь идет об остановках на пр-те Дзержинского в направлении пер. Розы Люксембург, на ул. Клары Цеткин в направлении пл. Мясникова, на ул. Немиге в направлении ул. Городской Вал, на ул. Клары Цеткин в направлении ул. Карла Либкнехта.
Выразить свое мнение можно, приняв участие в опросе,
Как, по-вашему, должны называться остановки рядом с метро «Площадь Франтишка Богушевича»?
Чтобы сделать свой выбор,
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Администрация Московского района предложила минчанам сменить названия нескольких остановок, расположенных вблизи недавно открывшейся станции метро «Площадь...
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