|
Очевидцы: из-за лосей, вышедших на трассу, в ДТП попало шесть машин
Источник материала: Onliner
На трассе Гомель — Речица произошла серьезная авария с участием шести авто, есть пострадавшие,
«Мы двигались по трассе, когда приблизились к тому месту, где был сбит лось, обратили внимание на поврежденный автомобиль. Мы сами чуть не наехали на это животное, вовремя среагировал наш водитель, —
«Перед нами остановилась Volvo, из которой выбежал молодой человек, накинувший на себя жилет фельдшера, — описали развитие событий очевидцы. — Из BMW мужчины стали доставать людей, степень травм я оценить не могу, но все были в сознании. Потом мужчины оттащили лося с дороги. Таким образом, в аварии пострадало 6 машин».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе Гомель — Речица произошла серьезная авария с участием шести авто, есть пострадавшие, сообщает паблик «ЧП Гомель». По словам очевидцев, все случилось...
|
Архив (Разное)