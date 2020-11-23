Очевидцы: из-за лосей, вышедших на трассу, в ДТП попало шесть машин

Источник материала: Onliner

На трассе Гомель — Речица произошла серьезная авария с участием шести авто, есть пострадавшие, сообщает паблик «ЧП Гомель». По словам очевидцев, все случилось из-за выбежавших на дорогу лосей. Из-за этого произошло и лобовое столкновение. Повреждения получили несколько автомобилей. В итоге движение осуществлялось по одной полосе.

«Мы двигались по трассе, когда приблизились к тому месту, где был сбит лось, обратили внимание на поврежденный автомобиль. Мы сами чуть не наехали на это животное, вовремя среагировал наш водитель, — приводит слова очевидицы канал „РечицаPrime“. — Мы выбежали из авто, предложили свою помощь. Пострадавших на тот момент не было. Как только мы собрались продолжить свой путь и сели в автомобиль, раздался сильный хлопок: серый внедорожник вылетел на встречку и врезался в BMW, который вылетел в кювет».





«Перед нами остановилась Volvo, из которой выбежал молодой человек, накинувший на себя жилет фельдшера, — описали развитие событий очевидцы. — Из BMW мужчины стали доставать людей, степень травм я оценить не могу, но все были в сознании. Потом мужчины оттащили лося с дороги. Таким образом, в аварии пострадало 6 машин».