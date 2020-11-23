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Начались съемки нового «Хищника»
Источник материала: Onliner
Знаменитая кинофраншиза об инопланетных охотниках пополнится пятым фильмом. Правда, пока о новом «Хищнике» известно мало. Как
В качестве режиссера выступает Дэном Трахтенберг. Он больше известен как постановщик сериалов, в том числе таких как «Черное зеркало» и «Пацаны». Он также снял «Кловерфилд, 10» и работал над экранизацией игры Uncharted.
Впрочем, скорого выхода нового «Хищника» на большие экраны ждать не стоит. Во-первых, пандемия. Во-вторых, работы над фильмом только начались. Вряд ли он появится раньше 2022 года.
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
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Знаменитая кинофраншиза об инопланетных охотниках пополнится пятым фильмом. Правда, пока о новом «Хищнике» известно мало. Как сообщает Deadline, работы над лентой уже...
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