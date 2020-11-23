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Начались съемки нового «Хищника»

23.11.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Знаменитая кинофраншиза об инопланетных охотниках пополнится пятым фильмом. Правда, пока о новом «Хищнике» известно мало. Как сообщает Deadline, работы над лентой уже идут на студии 20th Century, однако детали сюжета держатся в секрете. Утверждается только, что события не будут связаны с лентой 2018 года.

В качестве режиссера выступает Дэном Трахтенберг. Он больше известен как постановщик сериалов, в том числе таких как «Черное зеркало» и «Пацаны». Он также снял «Кловерфилд, 10» и работал над экранизацией игры Uncharted.

Впрочем, скорого выхода нового «Хищника» на большие экраны ждать не стоит. Во-первых, пандемия. Во-вторых, работы над фильмом только начались. Вряд ли он появится раньше 2022 года.

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Знаменитая кинофраншиза об инопланетных охотниках пополнится пятым фильмом. Правда, пока о новом «Хищнике» известно мало. Как сообщает Deadline, работы над лентой уже...
 
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