«Пойдешь направо — деньги найдешь, налево — смысл». 5 советов, чтобы раскрутить свой бизнес во всю мощь

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта avtoportal.ru

Есть стереотип, что у стартапа путь один — сделал прототип или даже просто проработал концепцию, получил инвестиции, запустил полноценный продукт, получил инвестиции, масштабировался… Но! Хорошая новость в том, что на каждом этапе развития проекта есть выбор, которым можно воспользоваться с максимальной выгодой. Вместе со стартап-консультантом Ириной Яшиной разбираемся, где возникают основные перепутья и как их грамотно преодолеть.

Ирина Яшина

Стартап-консультант

— Давайте посмотрим на альтернативы, которые могут быть критически важными для стартапа.

1. Запускать дело в одиночку или с сооснователем

Стоит ли разделять с кем-то горе и радости? Брать ли кого-то сооснователем? Особенно если вы (как инициатор) уже разные гипотезы протестировали, первых клиентов нашли… Казалось бы, а зачем тогда? Смотрим статистику : 65% предпринимателей основывают бизнес вместе с партнерами. Почему не в одиночку? Комплементарность, господа, и принцип «разделяй и властвуй». Итак!

В каких случаях сооснователь часто бывает полезным:

Если чувствуете, что есть большой блок работ в стартапе, но вы не хотите его вести/компетенций явно недостаточно — может быть полезен кофаундер-«эксперт», который возьмет на себя полностью одну или несколько функций (маркетинг/операционку/технологический стек и проч.)

Если вы не хотите выходить на сцену/вести все коммуникации с клиентами и инвесторами — вам может быть полезен кофаундер-«говорящая голова». Прекрасный оратор и умелый переговорщик — он-то и выведет стартап в лидеры на рынке и создаст нужную репутацию (а ее долго нужно добиваться и поддерживать)

( Актуально для 85% стартапов в России) Если хочется дополнительных квот/глобальных возможностей — тогда нет никого лучше разумной кофаундерКИ (то есть девушки-кофаундера). Отвечая на вопрос, почему именно девушки, отмечу, что участие девушек сейчас поощряется инвесторами и грантовыми программами дополнительно (например, в виде + к сумме гранта).

Как сооснователь может помешать:

Если ваше с ним стратегическое видение разное или размытое — может произойти расфокусировка деятельности стартапа

Если кто-то один претендует «на территорию» другого — может начаться бесполезное дублирование функционала

Если в целом хочется или комфортно быть единоличным собственником — можно и у каждого кандидата на роль сооснователя найти минусы:)

Последний пункт — не ваш случай? Тогда многие вопросы решаются через закрепление единого видения на стартап — через Founders agreement (или Соглашение между основателями).

Где искать сооснователя — от самого бюджетного, но долгого варианта до эффективного и денежного:

Через знакомых в стартап-тусовке (на конференциях, через экосистему, акселераторы, стартап-сообщества)

На профильных сайтах (например, Founder2Be , Founderdating )

, ) С помощью профильных специалистов (рекрутеров).

Если все-таки не хочется, то как компенсировать:

Хорошей командой топ-менеджмента (связка вас как СЕО и СТО-СМО (техдиректор — маркетинговый директор) или СТО-СОО (техдиректор — операционный директор)

Эдвайзерами/советниками/менторами (временное решение).



Фото с сайта pixabay.com

2. Привлекать инвестиции или развиваться на собственные средства

Становится все популярнее вопрос — а нужны ли инвестиции в классическом понимании (а именно как долевое финансирование). Фаундеры чаще сразу говорят, что не нужны. От этого альтернатива становится только пикантнее.

В каких случаях стоит рассмотреть привлечение инвестиций:

Когда у вас большой рынок для обслуживания (глобальный и жирненький, например, рынок электронной коммерции или доставки еды)

Когда ваш продукт или сервис легко масштабировать (например, есть готовая «коробка» с решением, которую легко установить на гаджет — от приложения до онлайн-кинотеатра)

Когда вам рост важнее прибыли (вы «подрываете» рынок своей демократичной ценой, зарабатывая с одного пользователя копейку, но таких пользователей резко становится миллион — тот же онлайн-кинотеатр может быть примером)

А важнее роста — скорость (вы же хотите все-таки заработать денег!). Возьмем хотя бы разработку мессенджеров, которые предлагают много разных функций и выкатывают новые версии каждый месяц

Экзит (удачная продажа своей доли). ⠀

Последний момент хочу подчеркнуть особенно — среди трех «быстро-дешево-хорошо» вы выбираете два — «быстро-и-еще-что-то». А то и «быстро» 2Х!

Где искать инвестиции:

Прямой фандрайзинг, привлечение инвестиций в проект самостоятельно (прямое общение с бизнес-ангелами и фондами и продвижение своего стартапа)

Краудинвестинг. Платформы по инвестированию в проекты любым авторизованным лицам в России пока не сильно развиты. Примеры американских и хорошо функционирующих — Republic , Fundable

, Специально организованные мероприятия (например, питч-сессии делает Сколково под названием Pitch&Go).

При этом нельзя сказать однозначно, какой способ лучше, потому что все стартапы разные и у них — разные сроки и нужды.

Если все-таки не хочется, то как компенсировать:

Краудфандингом (очень многие стартапы с В2С-продуктами смогли получить отличную поддержку на Kickstarter или Indiegogo )

или ) Венчурным долгом (многие фонды развивают чисто займовое направление стартапам — например, Flashpoint VC )

) Выручкой (более традиционный путь — реинвестирование собственно заработанных).

3. Идти в акселератор или нет

Сегодня можно перечислять бесконечную типологию работающих акселераторов и подобных программ. Три основные функции в разной пропорции:

Научить/«прокачать» знания и навыки

«Привить» корпоративную культуру (окунуть с головой в корпорацию и ее методы работы со стартапами)

Выстроить нетворкинг/окружение (чтобы и развитие продукта пошло, и инвестиции можно было привлечь).

В отношении выбора акселератора я рекомендую использовать принцип «идти, если ничто не мешает»: если есть ресурсы, время, возможность запустить на борд и т.д. Акселератор — это такой «плавильный котел», из которого точно можно найти себе полезное для бизнеса и технологии.

Например, участие в акселераторах YC или 500 Startups гарантирует большой интерес со стороны фондов. А вот акселераторы сети TechStars или Plug’N’Play совместно с корпорациями значительно повышают шансы внедрения в эти корпорации, получение их в качестве клиентов.

Где искать акселератор по душе:

Профильные сайты (где еще и заявку можно подать: F6S , Startup Includer )

, ) Профильные СМИ (часто публикуют анонсы Rusbase, vc.ru)

Через отзывы выпускников (гуглить названия акселераторов и читать в соцсетях «без цензуры»).

Если все-таки не хочется, то как компенсировать:

Эдвайзерами/менторами (часто больше времени занимает и поиск (ведется через прямые контакты), и само сотрудничество)

Онлайн-курсами (например, на Coursera есть курсы по «функциям»)

есть курсы по «функциям») Собственной активностью в соцсетях (русскоязычный Facebook, англоязычный LinkedIn).



Фото с сайта pikabu.ru

4. Стоит ли привлекать эдвайзеров

Моя любимая альтернатива — чтобы не идти слепым котенком в скоростную стартап-игру, а понять, какое преимущество вообще можно к своей команде применить. А потом еще одно, а потом еще… и в итоге получить желаемое, но не сломать себе хребет.

На русскоязычном пространстве только у 10−15% стартапов есть помощники в этом — опытные эдвайзеры (в Силиконовой Долине такой же процент обходится без их помощи). Люди, которые имеют на 20−30% больше опыта, чем у вас, могут вам сильно помочь в конкретной области.

Чем может помочь эдвайзер:

Не наступить на грабли операционки на первых шагах жизни (выстроить правильно планирование, юридические основы и проч.)

Найти работающую бизнес-модель и средние метрики для прогнозов (заполнить экономику проекта приближенными к реальности цифрами и проч.)

Увидеть те препятствия, которые сейчас пройти легко, но если проигнорировать, то они могут стать большими проблемами (заключить соглашение между фаундерами и сотрудниками, закрепить общее стратегическое видение и проч.).

И при этом это не «аутсорсинг» — предполагается, что душа и добрые намерения к голове тоже прилагаются. И ваши долгосрочные отношения.

Что хотят эдвайзеры за свою работу:

Нередко это опцион, который в России составляет обычно 2% и вестится (конвертируется в долю) в течение 2 лет. В Долине меньше — 0,1−0,5%, иногда 1%.

Где искать эдвайзеров:

Прямые контакты, окружение, нетворк в профильной индустрии или стартап-среде

Трекеры (отслеживающие прогресс развития стартапа)/менторы в акселераторах

Спикеры на форумах/конференциях в профильных индустриях (ритейл/реклама/тяжелая промышленность/проч.).

Если все-таки не хочется, то как компенсировать?

Менторами в акселераторах

Венчурными инвесторами (спрашивать экспертизу у тех, кто вложился в вас).

5. Создавать ли добавленную ценность (спойлер: да! в команде!)

Это тонкий момент, за которым сейчас все больше смысла — даже там, где еще и рынка-то нет! Вот, например, несколько компаний, которые занимаются чат-ботами. Или распознаванием одежды на фотографии. Или еще чем-то, что все слышали.

Сильная альтернатива — это выбор своего отличия. Я думаю, что самое эффективное и «устойчивое» (sustainable) — это создавать репутацию вашей команде.

Как именно можно это сделать без больших ресурсов:

Пригласить селебрити/звездных экспертов по теме в наблюдательный совет/Advisory board (PR-выхлоп большой, как и рост трафика клиентов-поклонников — а русскоязычные поп-персоны с глобальным брендом и вовсе не избалованы такими предложениями)

Продвигать разнообразие/diversity в команде (дамы, национальные меньшинства и так далее — этот тренд только приходит в Россию, не пропустите!)

Подчеркивать ваши увлечения и создавать «сообщества» на их основе (например, проводить активные спортивные выходные и приглашать неравнодушных потенциальных партнеров и инвесторов).

Если все-таки не хочется, то как компенсировать:

Маленькими PR-интригами (продуманная «закрытость» компании может подогреть интерес)

Просто хорошим трафиком и финансовыми метриками (для инвесторов это пока является решающим фактором).

Какие выводы напрашиваются

Рефлексируйте — задавайте и отвечайте на вопросы, например: а что я хочу от проекта? что мне важнее? как быстро я этого хочу?

Смело применяйте практики более продвинутых стартап-окружений — например, в русскоязычных сообществах эдвайзерство не сильно развито, а значит, сами эдвайзеры не избалованы. Есть шанс на нормальных условиях найти себе суперпрофессионалов!

Рассказывайте — призываю не только выбирать альтернативу, но и делиться тем, почему выбрали/что пошло или нет. Вы удивитесь, но так вы легко найдете сторонников и поможете более юным коллегам.

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