Беларусь ведет наступление на российский рынок лекарств

Источник материала: АФН

Белорусское госпредприятие «Белмедпрепараты» подало в Минздрав России документы на регистрацию винкристина для продажи препарата на российском рынке.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

Винкристин — препарат для лечения онкологических заболеваний. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Белмедпрепараты» сообщили, что выпускают лекарство на основе субстанции белорусского и китайского производства.

Если «Белмедпрепараты» получит регистрационное удостоверение, предприятие сможет участвовать в России в государственных закупках винкристина.

Издание со ссылкой на источник в ЕЭК сообщает, что белорусские производители уже замещают до 20% препаратов, которые отказались выпускать российские компании.

В России уже 2 года есть дефицит винкристина, без которого нельзя обойтись при лечении, отмечает КоммерсантЪ со ссылкой на врачей-онкологов. Они подтвердили, что российские компании не хотят выпускать винкристин из-за небольшого объема госзакупок при высокой себестоимости производства.

С такой проблемой могли бы столкнуться и «Белмедпрепараты», но в Беларуси власти дотируют фармпроизводителей, и это позволит предприятию поддержать утвержденные в России закупочные цены на препарат. Тем более, «Белмедпрепараты» вынуждены выйти на российский рынок, поскольку им невыгодно выпускать винкристин только для Беларуси из-за низкой емкости рынка.

Выходит, что власти РБ нашли еще один способ конвертации госдотаций в конвертируемую валюту.