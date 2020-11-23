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Беларусь ведет наступление на российский рынок лекарств
Источник материала: АФН
Белорусское госпредприятие «Белмедпрепараты» подало в Минздрав России документы на регистрацию винкристина для продажи препарата на российском рынке.
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.
Винкристин — препарат для лечения онкологических заболеваний. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Белмедпрепараты» сообщили, что выпускают лекарство на основе субстанции белорусского и китайского производства.
Если «Белмедпрепараты» получит регистрационное удостоверение, предприятие сможет участвовать в России в государственных закупках винкристина.
Издание со ссылкой на источник в ЕЭК сообщает, что белорусские производители уже замещают до 20% препаратов, которые отказались выпускать российские компании.
В России уже 2 года есть дефицит винкристина, без которого нельзя обойтись при лечении, отмечает КоммерсантЪ со ссылкой на врачей-онкологов. Они подтвердили, что российские компании не хотят выпускать винкристин из-за небольшого объема госзакупок при высокой себестоимости производства.
С такой проблемой могли бы столкнуться и «Белмедпрепараты», но в Беларуси власти дотируют фармпроизводителей, и это позволит предприятию поддержать утвержденные в России закупочные цены на препарат. Тем более, «Белмедпрепараты» вынуждены выйти на российский рынок, поскольку им невыгодно выпускать винкристин только для Беларуси из-за низкой емкости рынка.
Выходит, что власти РБ нашли еще один способ конвертации госдотаций в конвертируемую валюту.
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Белорусское госпредприятие «Белмедпрепараты» подало в Минздрав России документы на регистрацию винкристина для продажи препарата на российском рынке.
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