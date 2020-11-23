ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь ведет наступление на российский рынок лекарств

23.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусское госпредприятие «Белмедпрепараты» подало в Минздрав России документы на регистрацию винкристина для продажи препарата на российском рынке.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

Винкристин — препарат для лечения онкологических заболеваний. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Белмедпрепараты» сообщили, что выпускают лекарство на основе субстанции белорусского и китайского производства.

Если «Белмедпрепараты» получит регистрационное удостоверение, предприятие сможет участвовать в России в государственных закупках винкристина.

Издание со ссылкой на источник в ЕЭК сообщает, что белорусские производители уже замещают до 20% препаратов, которые отказались выпускать российские компании.

В России уже 2 года есть дефицит винкристина, без которого нельзя обойтись при лечении, отмечает КоммерсантЪ со ссылкой на врачей-онкологов. Они подтвердили, что российские компании не хотят выпускать винкристин из-за небольшого объема госзакупок при высокой себестоимости производства.

С такой проблемой могли бы столкнуться и «Белмедпрепараты», но в Беларуси власти дотируют фармпроизводителей, и это позволит предприятию поддержать утвержденные в России закупочные цены на препарат. Тем более, «Белмедпрепараты» вынуждены выйти на российский рынок, поскольку им невыгодно выпускать винкристин только для Беларуси из-за низкой емкости рынка.

Выходит, что власти РБ нашли еще один способ конвертации госдотаций в конвертируемую валюту.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское госпредприятие «Белмедпрепараты» подало в Минздрав России документы на регистрацию винкристина для продажи препарата на российском рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанам предлагают переименовать остановки в связи с открытием станции метро. Опрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика